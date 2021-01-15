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Ardahan beyaza büründü
Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.
Genel 15.01.2021, 10:41
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Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.
Son yılların en sıcak kış aylarının yaşandığı Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası vatandaşlar güne karla uyandı. Kar yağışının özlemini çeken Ardahanlılar, havanın soğuk olmasına aldırış etmeden sabah saatlerinde, anı ölümsüzleştirmek için sokaklara çıktı. Karla kaplanan şehir merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.Uzun zamandır kara hasret kaldıklarını belirten vatandaşlar kar yağışı ile mutlu olduklarını söylediler.
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