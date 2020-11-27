banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Çocuğunuz bu şekilde yürüyorsa dikkat
Çocuğunuz bu şekilde yürüyorsa dikkat
Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Ucuz maske uyarısı: 3 katlı olmak zorunda
Ucuz maske uyarısı: 3 katlı olmak zorunda

Araştırmacı yazar Dünemez: “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli”

Araştırmacı-yazar Fatih Dünemez, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini ve Türkiye’nin desteğinin önemini vurgulayarak, “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli” dedi.

Genel 27.11.2020, 09:59
7
Araştırmacı yazar Dünemez: “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli”
banner422

Araştırmacı-yazar Fatih Dünemez, Azerbaycan’ın Karabağ zaferini ve Türkiye’nin desteğinin önemini vurgulayarak, “Selçuk Bayraktar milli kahraman ilan edilmeli” dedi.

Azerbaycan’ın zaferi ile sonuçlanan Karabağ meselesinin çok önemli ve kritik olduğunu belirten Dünemez, zaferin baş mimarlarından birinin Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar olduğunu ifade etti

Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde geliştirilen İHA’ların önemini vurgulayan Dünemez, “Selçuk Bayraktar’dan Allah razı olsun. Selçuk Bayraktar’ı milli kahraman ilan etmek lazım. Çünkü 30 yıllık sorun olan Karabağ, Selçuk Bayraktar önderliğinde geliştirilen İHA’ların sayesinde geri alındı" dedi.

Güneydoğu’da terör olaylarının azalmasının en büyük nedeninin İHA’lar olduğunu belirten Dünemez, “Güneydoğu’da PKK’yı konuşmuyoruz. Hendekleri konuşmuyoruz. Bunun en büyük sebebi İHA’lardır” dedi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
açık