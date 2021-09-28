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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO savaş gemileri Batum’a demir attı

Gürcistan’daki Batum Limanı’na tatbikat için gelen ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO’ya ait 5 savaş gemisi demirledi.

Genel 28.09.2021, 20:50
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO savaş gemileri Batum’a demir attı

Gürcistan’daki Batum Limanı’na tatbikat için gelen ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO’ya ait 5 savaş gemisi demirledi.

Gürcistan’ın Batum kentinde bulunan Batum Limanı’na tatbikat için gelen ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu NATO’ya ait 5 savaş gemisi demirledi. Gürcistan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’den savaş gemilerinin limana demirlediği belirtildi.

Gemiler için düzenlenen karşılama törenine ise Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti Başkanı Tornike Rijvadze, Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi Sahil Güvenlik Dairesi Müdürü Ramaz Papidze ve diğer yetkililer katıldı.

Gemilerin Gürcistan kara sularında Sahil Güvenlik Dairesi ile birlikte tatbikatlar düzenleyeceği aktarılırken, tatbikat ile Gürcistan donanması ile NATO arasındaki etkileşimi, uyumluluk düzeyini ve Gürcistan’ın savunma yeteneklerini artırmak olduğu ifade edildi.

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