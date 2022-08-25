Arakanlı Müslümanlar’ın Myanmar’dan ayrılmasının üzerinden 5 yıl geçti

Myanmar ordusunun, ülkedeki Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları sonucu binlerce sivil Arakanlı Müslüman’ın evlerini terk ederek Bangladeş’e sığınmasının üzerinden 5 yıl geçti.

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar ordusunun saldırıları ve katliamlarına daha fazla dayanamayarak 25 Ağustos 2017’de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Köyleri ve evleri saldırıya uğrayan, yok edilen 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, Bangladeş’e sığındı. Arakanlı Müslümanların, doğduğu toprakları geride bırakarak Bangladeş’e sığınmasının üzerinden 5 yıl geçti. 40 bin Arakanlı Müslüman Hindistan’a sığınırken, yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman dünyanın en büyük mülteci kampı olan Bangladeş’teki Cox’s Bazaar ve çevresinde oluşturulan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Kamplarda oldukça kötü koşullarda ve sınırlı imkanlarda yaşamaya çalışan Arakanlı Müslümanlar, uluslararası yardım kuruluşlarının destekleri sayesinde hayata tutunuyor. Arakanlı Müslümanların, ülkeden kaçışının 5. yılı geride kalırken her yıl 30 bin Arakanlı bebek dünyaya geliyor. 2017’den bu yana 1 milyon Arakanlı yerlerinden edilirken, Bangladeş’te kurulan 34 kampta yaşasa da Bangladeş yönetimi son dönemlerde Arakanlı Müslümanlara yönelik uygulamalarını sertleştiriyor.

Bangladeş’teki mülteci nüfusunun 450 binini çocuklar oluştururken, Arakanlı Müslümanların ne zaman Myanmar’a döneceği bilinmiyor.