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Aracıyla tipide mahsur kalan şahsı köylüler kurtardı

Ardahan’da etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yolunda aracıyla mahsur kalan Mehmet Yeke, köylülerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Genel 28.03.2021, 15:00
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Aracıyla tipide mahsur kalan şahsı köylüler kurtardı

Ardahan’da etkili olan yoğun tipi nedeniyle köy yolunda aracıyla mahsur kalan Mehmet Yeke, köylülerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Yokuşdibi köy grup yolunda etkili olan tipi nedeniyle Mehmet Yeke isimli vatandaş aracıyla yolda mahsur kaldı. Aracın yolda mahsur kalmasıyla köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolda mahsur kalan Mehmet Yeke ve araçta bulunanları köylüler kendi imkanları ile kurtardı. Yolda mahsur kalan Mehmet Yeke’ye ait araç, Serkan Çelik’e ait çift çeker traktörün yardımıyla kurtarıldı.

Aracın kurtarılmasıyla yol da ulaşıma açıldı.
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