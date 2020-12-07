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Aracın ezdiği kediyi diğer bir kedi mahzun bakışlarıyla bekledi

Bursa’da aracın ezdiği kedi feci şekilde can verirken, bir başka kedi ise uzun süre yerde yatan hayvanın başından ayrılmadı. Mahzun bakışlarıyla arkadaşının ayağa kalkmasını bekleyen kedi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Genel 07.12.2020, 16:34
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Aracın ezdiği kediyi diğer bir kedi mahzun bakışlarıyla bekledi
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Bursa’da aracın ezdiği kedi feci şekilde can verirken, bir başka kedi ise uzun süre yerde yatan hayvanın başından ayrılmadı. Mahzun bakışlarıyla arkadaşının ayağa kalkmasını bekleyen kedi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler yürekleri dağladı. Ana yolda bir kedinin aracın çarpması neticesinde öldüğünü gören sürücü, aracını yerde yatan kedinin biraz ilerisine çekerek ekiplerin gelmesini bekledi. Cep telefonu ile yaşananları kaydeden sürücü, çarpıp giden kişiye de sitem etti. Yerde yatan kedinin haricinde bir başka kedinin oradan ayrılmaması dikkati çekti. Uzun süre arkadaşının yerden kalkmasını mahzun gözlerle bekleyen kedi, daha sonra uzaklaştı. Telef olan kedi ise belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.
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