Araç sahiplerinden Ford Otosan’a "servis kapatma" tepkisi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Koç Holding’e bağlı Ford Otasan A.Ş.’nin tek yetkili servis bayisini kapatma kararı Ford marka araç sahiplerinin tepkisine neden oldu.

Ford Otosan A.Ş.’nin Bitlis’teki tek yetkili servisi olan Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Ford Otosan A.Ş.’nin almış olduğu karar doğrultusunda tek taraflı olarak feshedilmişti. Yetkili servisin sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi nedeniyle şirket bünyesinde çalışan 50 çalışan işsiz kalmıştı. Söz konusu işçiler yeniden işbaşı yapabilmek için mücadele kararı alırken, konuyla ilgili farklı kesimlerden tepkiler de gelmeye devam ediyor.

Bu kez de servisin kapatılma kararını duyan Ford marka araç sahipleri ve araç kooperatifleri, soluğu Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketinde aldı. Konunun detaylarını öğrenmek için Ford Aydınlar Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Yetkili Faruk Aydın ile görüşen araç sahipleri konuyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra araçlarıyla birlikte servis önünde toplanan sürücüler, duruma tepki gösterdi.

İptal edilen sözleşmenin sadece şirket ve şirket çalışanlarını değil, bunun yanında Ford marka araç sahiplerini de ciddi anlamda mağdur edeceğine dikkat çeken araç sahipleri, konunun yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Bitlis’te Ford servisinin olması nedeniyle Ford marka araçları tercih ettiklerini belirten sürücüler, ufak bir bakım ve onarım için ağır kış şartlarında çevre illere gitmenin kendileri için bir külfet ve mağduriyet oluşturacağını dile getirdiler.

"Bölgede servis olduğu için Ford aracını tercih ettim. Eğer Ford servisi kapanırsa mağdur olurum" diyen Muhammed Sarı Kaymaz, bakım, onarım, arıza, yağ değişimi için en yakın Batman iline gitmek zorunda kaldıklarını, bu da kendileri için külfet ve mağduriyet oluşturduğunu ifade etti.