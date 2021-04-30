Araç motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber oldular

Antalya’da bir aracın motoruna sıkışan yavru kedi, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerinde park halindeki araçların motor kısmına bir yavru kedi girdi. Sürücülerin durumu erken farketmesiyle bulunduğu yerden kaçan kedi en son cadde üzerindeki İlker Koç’un aracının motor kısmına girdi. Kısa süreliğine markete uğrayan İlker Koç, geri geldiğinde aracına kedinin girdiğini öğrendi. Vatandaşlar ve Koç, aracın kaputunu açarak bir süre kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Telefondan açılan anne kedi sesine de tepki vermeyen yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Motor bölümünden kediye ulaşamayan ekipler, serdikleri battaniye ile aracın altına girip deneme yaptı. Muhafaza bölümüne sıkıştığı belirlenen kediyi kurtarmak için araç kriko yardımı ile kaldırıldı. Kedinin bulunduğu yerden hareket etmesi için pet şişe ile de su döküldü. Vatandaşların da yardımıyla yavru kedi 2 saatlik çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hayvanseverler tarafından alınan kedi, bakımı yapılmak üzere veterinere götürüldü. Bu sırada ekiplerin çalışmasını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.

"5 dakikalığına markete gelmiştik"

İşlerine geç kalsa da bir canlının hayatının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Koç, "Beş dakikalığına markete geldik, kedi arabamıza girmiş. İtfaiye ve vatandaşlarımız yardım etti kediyi çıkardık. İki saat uğraştık. İşlerimiz de vardı önemli değil ama kediyi kurtardık" dedi.