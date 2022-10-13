Araç Kiralamayı Ekonomik Hale Getirmenin Püf Noktaları

Araç Kiralama Sektörünün Sunduğu Seçenekler

Biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi araç kiralama çok farklı ihtiyaç türlerine yönelik esnek seçenekler sunuyor. Bu sektörde en yaygın olarak kullanılan hizmet modellerinden birisi günlük araç kiralamadır. Bu model genellikle şehir içi ve şehirlerarası seyahat edebilmek için bir araca ihtiyaç duyanların tercih ettiği seçenektir. Ancak son 25 senede büyük bir gelişim gösteren rent a car sektörü günümüzde şüphesiz ki bundan çok daha fazlasını sunmaktadır. Örneğin birçok araç kiralama firması aylık kiralama modeliyle müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Buraya kadar olan kısım bizleri ilgilendiriyor olsa da araç kiralama sektörü günümüzde iş dünyası için de avantajlı fırsatlar sunuyor. Kurumsal firmalar için sunulan uzun dönem araç ve filo kiralama gibi seçenekler şirketlerin ulaşım ihtiyaçlarını kolay yoldan karşılayabilmelerine olanak tanıyor. Bununla birlikte sektörde kurumsal firmalar için daha hedef odaklı modeller olan transfer hizmeti, operasyonel kiralama ve şoförlü araç kiralama gibi seçenekler de sunuluyor.

Araç Kiralamanın Avantajları Nelerdir

Araç kiralama artık lüks bir hizmet olmaktan ziyade her kesimden insanın faydalanabileceği, hatta kurumsal açıdan ele alındığında bir araç satın almaktan daha avantajlı olabilen bir hizmettir. Haydi gelin şimdi bu hizmetin avantajlarını daha yakından inceleyelim:

Hem bireysel hem de kurumsal kiralamalarda bir araç satın almanın maliyetinden ve toplu taşıma araçlarını kullanma zahmetinden kurtarır.

Bir taşıt satın aldığınızda her türlü ulaşım ihtiyacınızı aynı araç ile karşılamak zorunda kalırsınız. Araç kiralama ise farklı ihtiyaçlara göre farklı araç modellerinden yararlanabilme olanağı sunar.

Bir araç satın aldığınızda bu aracın lastik değişimleri, periyodik bakım, vergi, kasko ve trafik sigortası gibi konularla kendi başınıza ilgilenmek zorunda kalırsınız. Araç kiralama yönteminde ise bunların hiç birisiyle uğraşmanız gerekmez. Yani vakitten de tasarruf edersiniz.

Birçok rent a car firması artık hasar ve kaza durumlarında yol yardımı gibi hizmetler de sunuyor. Üstelik bu gibi beklenmedik durumlarda firmalar aracınızı anında muadiliyle değiştiriyor. Böylece işlerinizi aksatmak zorunda kalmadan yolunuza devam edebiliyorsunuz.

Bir araç satın aldığınızda eskime payı dolayısıyla aradan geçen yıllar aracınızın değerinin düşmesine neden olmaktadır. Araç kiralamada ise böyle bir durum elbette söz konusu değil.

Yukarıda sıralamış olduğumuz bu avantajlar araç kiralama hizmetlerini bir araç satın almaktan hem nakit hem de zaman açısından daha az maliyetli kılıyor. Peki buna rağmen araç kiralama hizmetlerinden daha da ekonomik fiyatlarla faydalanabilmenin yolları var mıdır? Eğer siz de araç kiralama hizmetinden daha ekonomik bir şekilde yararlanmak istiyorsanız bu ipuçları işinize yarayabilir.

Tercih Edeceğiniz Rent a Car Firmasının Güvenilirliğinden Emin Olun

Araç kiralama hizmetinden ekonomik bir şekilde faydalanabilmenin ilk koşulu hizmet sunan firmanın güvenilir ve sektörde tecrübeye sahip bir firma olmasıdır. Bu koşul araç kiralamayı daha ekonomik hale getirmekten ziyade hizmetten faydalandığınız süre boyunca başınıza gelebilecek her duruma karşı güvende hissedebilmeniz için de son derece önemli. Güvenilir olmayan bir rent a car firmasından araç kiralamanın ödeme işlemlerinin güvenliği açısından da risk oluşturabileceğini belirtelim.

Yakıt Konusuna Dikkat Edin

Günümüz araçlarının en büyük gider kalemlerinden birisi her motorlu taşıtın sürekli ihtiyacı olan yakıt. Dolayısıyla araç kiralama hizmetini daha ekonomik hale getirebilmenin en önemli şartı da yakıt konusuna dikkat etmek. Yakıt masraflarını etkileyen en önemli dinamikler ise araç seçimi ve yakıtın türü. Haydi bu hususları biraz daha irdeleyelim.

Araç Seçimi ve Yakıt İlişkisi

Motorlu taşıtların sahip oldukları özelliklere pek de aşina olmayan insanlar araç seçiminin yakıt kullanımıyla olan ilişkisini anlayamayabilir. Ancak doğru seyahat türleri için doğru araç seçimi yakıt tüketimini doğrudan etkileyen önemli bir dinamiktir. Şöyle ki, seyahatiniz düzgün yol bulunmayan engebeli arazileri de kapsıyorsa motor gücü yüksek bir araç tercih etmelisiniz. Aksi taktirde aracınız bu engebeli yollarda mesafe kat edebilmek için gereğinden daha fazla yakıt tüketecektir. Buna karşın şehir içinde motor gücü yüksek bir araç kullanmaksa maliyet açısından daha dezavantajlı bir durumdur. Bu sebeple düzgün yolları bulunan ve dur-kalkların fazla olduğu şehir içi seyahatlerde yakıt tüketimi daha düşük araçları tercih etmek daha ekonomik olacaktır.

Yakıt Türü ve Maliyet İlişkisi

Günümüzdeki motorlu taşıtlar yakıtlarına göre 5 kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar benzinle çalışan, dizel ile çalışan, LPG ile çalışan, hibrit araçlar ve elektrik enerjisiyle çalışan otomobillerdir. Benzinle çalışan araçlar çoğu durumda kilometre başına daha az yakıt tüketir. Dizel yakıtla çalışan araçlar ise kilometre başına daha çok tüketir. Ancak dizel daha ucuz bir yakıt olduğundan benzine kıyasla daha ekonomik bir tercihtir. LPG’li araçların en büyük avantajı ise karbon emisyon değerlerinin çok düşük olmasıdır.

Kiralayacağınız Aracın Gizli Masrafları Olup Olmadığını Kontrol Edin

Bu durum özellikle ilk defa araç kiralayacak olanlar için büyük önem arz ediyor. Araç kiralarken dikkat edilmesi gereken gizli masraflardan bazıları araç sigortası, KDV, rent a car firmasının sözleşmeye dahil ettiği ek gider kalemleri ve yakıttır. Bununla birlikte bazı rent a car firmaları daha az deneyimli sürücülerden daha fazla ücret talep edebilmektedir. Araç kiralama sözleşmesinde yer alabilecek bir diğer gizli masraf ise ek sürücü paketidir. Bu paket kiraladığınız aracı sizden başka bir sürücünün de kullanabilmesine olanak tanır. Ancak kiralayacağınız aracı sizden başka kimse kullanmayacaksa bu gider kalemini sözleşmeden çıkararak hizmetten daha düşük fiyata faydalanabilirsiniz.

Araç Kiralama Süresine Dikkat Edin

Araç kiralama hizmetinde maliyeti etkileyen en önemli konulardan birisi kiralama süresidir. araç kiralama firması hem aracın teslim alınacağı hem de teslim edileceği zamanı ve lokasyonu sözleşmeyle belirler. Yani kiralayacağınız aracı sözleşmede belirtilen kiralama süresi içerisinde yine sözleşmede belirtilmiş lokasyonda teslim etmeniz büyük önem taşıyor. Aracı belirtilen sürenin veya lokasyonun dışında teslim etmeniz gibi durumlarda normalde ödemeniz gerekenden daha yüksek bir faturayla karşılaşabilirsiniz.

Gider Kalemlerini Azaltmak Adına Kaskodan Vazgeçmeyin

Kiralanacak aracın kaskosunun kapsamını daraltmak hizmetten daha ekonomik koşullarda faydalanabilmenin iyi bir yolu gibi gözükebilir. Ancak bunu yapmak hizmetten faydalandığınız süre boyunca karşılaşacağınız beklenmedik durumların faturasını kabartarak daha pahalıya mal olabilir. Her kasko her türlü beklenmedik olaya karşı sizi güvenceye almaz. Bu yüzden sürücülük deneyiminize göre kaskonuzun kapsamını geniş tutmak olası kaza ve hırsızlık durumlarında altından kalkamayacağınız ek ödemelerle karşılaşmamanız için son derece önemlidir.