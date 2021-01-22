Arabayatağı’na kapalı pazar yeri müjdesi

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Arabayatağı Mahallesi’nde kapalı pazar yeri yapıyor. Proje ile bölgedeki otopark meselesi de ortadan kalkacak.

9 bin 591 metrekarelik bir alanda yapılacak Arabayatağı Kapalı Pazar Yeri’nde 523 pazar tezgâhı ve otopark alanı yer alacak. Modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet vererek bölgenin park sıkıntısını da ortadan kaldıracak. Mevcut pazar yerinin bulunduğu bölgede mahalle sâkinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca mescit, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, abdesthane ve tuvaletler bulunacak.

Sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ederek Yıldırımlı vatandaşlara sağlıklı bir şekilde alışveriş yapma imkânı sunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günlük yaşantının bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekanlara taşıyoruz. Mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bu kapsamda hem pazar alanı hem otopark hem de çok amaçlı olarak hizmet veren Piremir, ve Güllük-Mimarsinan pazar yerlerinin ardından Millet Mahallesi’ne de bir kapalı pazar alanı oluşturduk. Şimdi de Arabayatağı Mahallesi’ndeki mevcut pazar alanına da hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla hijyenik ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapmaları için önemli bir tesis inşa edeceğiz. Özgün mimarisi ve çok amaçlı yapısı ile 9 bin 591 metrekare alanda inşa edilecek, 523 tezgâh kapasiteli pazar yerimiz aynı zamanda pazarın olmadığı günler otopark olarak hizmet vererek park sorununa önemli çözüm üretecek. Hedefimiz siz değerli hemşehrilerimiz için nitelikli sosyal yaşam alanlarını oluşturmak, bunları korumak, geliştirmek ve bu hizmetlerden, imkânlardan en güzel bir şekilde yararlanmanızı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.