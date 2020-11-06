Arabanın çarptığı köpeğe belediye sahip çıktı

Iğdır’da bir aracın çarptığı köpek, Iğdır Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Iğdır’da bir köpeğe araba çarptığını gören vatandaşlar, Iğdır Belediyesi Veterinerlik Birimi ekiplerini aradı. Olay yerine gelen veteriner hekimler, ilk olarak köpeği olay yerinde muayene etti. Köpeğin herhangi bir kırık ve çıkığının olmadığını gören görevliler, ardından köpeği sedye ile araca taşıyarak Iğdır Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürdüler. Veterinerlik yetkilileri, tedavi altına alınan köpeğin en kısa sürede eski sağlığına kavuşması için gereken tüm tedavinin uygulanacağını belirttiler.