banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi
Yağışlı havaya veda
Yağışlı havaya veda
Fark kapanıyor
Fark kapanıyor
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı
Sivasspor Avrupa Liginde ilk galibiyetini aldı

Arabanın çarptığı köpeğe belediye sahip çıktı

ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANAN KÖPEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Genel 06.11.2020, 11:23
Arabanın çarptığı köpeğe belediye sahip çıktı

Iğdır’da bir aracın çarptığı köpek, Iğdır Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Iğdır’da bir köpeğe araba çarptığını gören vatandaşlar, Iğdır Belediyesi Veterinerlik Birimi ekiplerini aradı. Olay yerine gelen veteriner hekimler, ilk olarak köpeği olay yerinde muayene etti. Köpeğin herhangi bir kırık ve çıkığının olmadığını gören görevliler, ardından köpeği sedye ile araca taşıyarak Iğdır Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürdüler. Veterinerlik yetkilileri, tedavi altına alınan köpeğin en kısa sürede eski sağlığına kavuşması için gereken tüm tedavinin uygulanacağını belirttiler.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
parçalı bulutlu
banner378