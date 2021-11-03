Araba fiyatına jakuziler görücüye çıktı

Seramik ve yapı sektörünün bir araya geldiği fuarda yer alan araba fiyatına jakuziler, altın kaplama musluklar görücüye çıktı.

Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER), Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) tarafından Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen UNICERA İstanbul, Yeşilköy CNR’da kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 2’inci büyük seramik fuarının açılışına Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ATO Başkanı Gürsel Baran, TİM Başkanı İsmail Gülle, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, TİMDER Başkanı Kemal Yıldırım ve seramik sektöründen isimler katıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu fuarı ziyaret ederek katılımcılarla görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TİMDER Başkanı Kemal Yıldırım ve protokol üyeleri, iş insanları da fuardaki stantları gezdi.

Bakan Yardımcısı: “Kendi gazımızı devreye sokacağız”

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Herkes bilir ki seramik sektörünün tozunu yutan birisi kolay kolay başka bir işle uğraşamaz. Seramik sektörü ülkemizin önde gelen sanayi sektörlerinden biri konumunda. Geçtiğimiz gün gelen doğalgaz zammına sektörümüzün haklı bir tepkisi var. Bu konu hakkında bakanlık olarak bir inceleme başlatabilir, uygulama yapısında bir yanlışlık varsa elimizden geleni yaparız. Tabii bu konuyu sektör temsilcileri ile istişare etmemiz gerekiyor. Asıl önemli olan kalıcı sonuçlar almamız gerekliliğidir. Bunun tek çaresi de kendi gazımızı, kendi tesislerimizde devreye sokmaktır. Bu proje bizim 2023 hedeflerimizde bulunuyor fakat tarihini daha erkene çekmemiz mümkün. Başta TİMDER, TSF ve CNR ailesi olmak üzere, Avrupa’nın en iddialı seramik fuarı UNICERA’da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Fuarda araba fiyatına jakuziler öne çıktı

06 Kasım tarihine kadar açık olacak fuarda 7 bin lira ila 100 bin lira arasında değişen özel jakuziler, altın kaplama musluklar, banyo ürünleri ve akıllı mutfaklar yerini aldı.

Bin 200’ün üzerinde markanın yer aldığı fuar ilk gününde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrarken, fuara 100 bin ziyaretçinin beklenildiği ifade edildi. Öte yandan pandemi döneminde satışların ikiye üçe katlandığı, insanların sokaklara çıkamadığı havuzlara da gidemediği için SPA ve jakuzi satışlarının iki üç katına çıktığı ifade edildi.