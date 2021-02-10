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Apollonia Nekropol Arkeoparkı’nda titiz çalışma

Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle 2016 yılında Gölyazı’da başlatılan kurtarma kazıları ve “Apollonia Nekropol Arkeoparkı” projesinde sona yaklaşıldı. Önümüzdeki aylarda ziyarete açılması planlanan alanda, kerpiç mezarlarda başlatılan restorasyon ve koruma uygulamalarının 2 ay içinde tamamlanacağı belirtildi.

Genel 10.02.2021, 12:07
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Apollonia Nekropol Arkeoparkı’nda titiz çalışma

Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle 2016 yılında Gölyazı’da başlatılan kurtarma kazıları ve “Apollonia Nekropol Arkeoparkı” projesinde sona yaklaşıldı. Önümüzdeki aylarda ziyarete açılması planlanan alanda, kerpiç mezarlarda başlatılan restorasyon ve koruma uygulamalarının 2 ay içinde tamamlanacağı belirtildi.

Gölyazı’da bölgenin tarihini değerlerini geleceğe taşıyacak ve Gölyazı’nın kültür turizmi alanında dünyada adını sıkça duyurmasını sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiren Nilüfer Belediyesi “Apollonia Nekropol Arkeoparkı”nın açılışına hazırlanıyor. Bursa Müze Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Nilüfer Belediyesi iş birliği ile 2016 yılında başlayan projede sona gelindi. Birkaç ay sonra ziyarete açılması planlanan Apollonia Nekropol Arkeoparkı’nda bugünlerde hummalı bir çalışma var.

Yıllar içinde, başta Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin olmak üzere onlarca akademisyen ve uzmanın görev aldığı çalışmaya katkı koyan isimlerden biri de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Cura oldu. Projede, nekropol alanındaki mezar çatı örtüleri ve yürüyüş platformları tamamlanma aşamasına gelirken bir taraftan da Dr. Murat Cura ve ekibi zaman içinde tahrip olan kerpiç mezarlarda koruma ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin 500 yıl öncesine âit farklı mezar stilleri ve ölü gömme geleneklerinin aktarılacağı alandaki bu titiz çalışmayı yürüten Dr. Murat Cura, kerpiç mezarlardaki restorasyon ve onarım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Ekibi ile birlikte yaklaşık 2 bin 500 yıllık kerpiç mezarları sağlamlaştırarak yıllar içinde oluşan tahribatı gidermek üzere çalıştıklarını ifade eden Cura Şöyle konuştu:

“Burada kremasyon tipi, yani ölülerin yakıldığı mezarlar var. Ana malzeme taş olmak üzere kerpiç malzeme kullanılmış. Ancak tabiî yıllar içinde doğa şartları ve özellikle yağmur suları nedeniyle bu yapıların bir kısmı zarar görmüş. Biz burada yaptığımız işlemle zamanın bu etkilerini geriye döndürmek ve bundan sora zarar görme ihtimalini asgariye indirmek istiyoruz. Bu yapıların ilk yapıldığı zamandaki doğal malzemeleri kullanıyoruz. Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuarı Müdürlüğü, Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamıza ve arkelog arkadaşlarımıza danışarak yaptığımız bu işlemi iki ay içinde tamamlayacağız ancak yaptığımız bu işlemi sık sık kontrol edeceğiz.”

Gölyazı’ya ilk defa geldiğini ve bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinden oldukça etkilendiğini ifade eden Cura, “Bildiğim kadarıyla bu alan kremasyon mezar tiplerinin en iyi korunmuş, en önemli örneklerinden biri. Göl ve yerleşim muazzam güzellikte. Burada 50-60 yıl ciddi kazılar yürütülmeli. Finansman ve destekler arttırılmalı. Denizli’deki Laodikya Antik Kenti örneğinde olduğu gibi ilk 10 yılın sonunda bile Gölyazı, arkeolojik açıdan dünyanın en önemli merkezleri arasına girmeye aday olabilir” dedi.
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