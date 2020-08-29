Apaydın: “İstiklal savaşımız hak ettiği zaferle taçlandı”
TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU (TŞOF) BAŞKANI FEVZİ APAYDIN,“30 AĞUSTOS ZAFERİ TÜRK MİLLETİNİN BAĞIMSIZLIĞININ SİMGESİDİR” DEDİ.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “30 Ağustos Zaferi Türk milletinin bağımsızlığının simgesidir” dedi.
Şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Apaydın, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki en güçlü adımlardan biri olan 30 Ağustos Zaferi, vatan topraklarımızda milli irademizin ve bağımsızlığımızın ilelebet süreceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlık ettiği Büyük Taarruz neticesinde işgal altındaki vatan topraklarımız düşmandan bütünüyle arındırılmış ve İstiklal Savaşımız hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Tüm dünyanın adından övgü ile bahsettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı bağımsızlığımızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin simgesidir. Büyük zaferin 98. yıldönümünde şoförler camiası adına başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canını veren İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadesini kullandı.
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