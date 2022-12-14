Apartman sakinlerine ‘haciz’ şoku: "Parasını ödediğimiz dairelere haciz geldi"

Edinilen bilgilere göre, merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Karamanlı Mahallesi’nde 6 adet müstakil ev 2013 yılında kentsel dönüşüm kapsamında özel bir müteahhitlik şirketi tarafından yıkılarak, 2014 yılında yerine 9 katlı Rana Apartmanı inşa edildi. 2015 yılında yavaş yavaş evlerine yerleşen ev sahiplerinin iddialarına göre, tapuları halen özel müteahhitlik şirketinde bulunan evlerine haciz geldi. Mağdurlar, firma sahibinin şahsına açılan haciz işleminin ardından parasını ödeyerek yerleştikleri evlerinden çıkma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"Evlerin kentsel dönüşüm olduğu için hacze verilmeyeceğini söyledi"

Kahramanmaraş İcra Dairesi’nin 2017 yılı 10459 esaslı ‘Taşınmazın Açık Arttırma İlanı’ ile şok olan mağdurlar, karşılarında muhatap kişiyi bulamadıklarını söyledi. Mağdur olduklarını ifade eden Mehmet Nergiz, “Burası 2014’te müteahhitle anlaşılıp verilmiş 6 tane ev yıkılmıştır. 2015 yılında yıkılan evlerimizin yerlerine bu binalar yapılmıştır. Kaba inşaat sonrası bize teslim edildi. Apartmanda oturanların hepsi borçla, harçla kendi imkanlarıyla evlerinin içini yaptırmıştır. Müteahhidin yanına her gittiğimizde bizi bazı vaatlerle kandırdı. Evlerin kentsel dönüşüm olduğu için hacze verilmeyeceğini söyledi. Biz 6 aydır avukatla uğraşıyoruz. Avukatla sonuç alamıyoruz. Burada mağdur durumdayız. 17 daireye haciz gelmiş. Bu borç müteahhidin borcu. Kendi borçlarımı ödeyemezken, evimin içini borçla yaptırıp, kendi iş yerimin iflasına yol açtım. Evlerimiz hacizden dolayı satışa çıktı. Her ay ödediğim borcun makbuzunu imzalı olarak aldım. Borcum yok. Müteahhit kendi evinde huzurla yaşarken, biz kendi evlerimizde mağdur olduk. Borcunu ödediğim eve nasıl haciz gelir? Burası için en kısa zamanda gereğinin yapılmasını istiyorum” dedi.

"Neden bu borcu biz yüklenelim"

Uzun yıllardır oturduğu müstakil evi müteahhide verdiğini söyleyen Münevver Kafalıgönlü ise, “Ben bu evi hiç borç yapmadan aldım, müteahhide hiç borcum yok. İçini bile kendi imkanlarımızla yaptırdık. Evi tamamlayabilmek için eşya bile almadım. Ev icralık oldu, bu evi icradan alamam. Bu evden başka da gidecek yerim yok. Müteahhit, bu borcu ödesin. Neden bu borcu biz yüklenelim” diye konuştu.

Yaşadıkları olumsuz durum karşısında muhatap bulamadıklarını aktaran Bahar Nergiz de şunları söyledi:

“Biz bu ev için gerekli parayı verdik. Avukata vekalet verdik, bize müjdeli haber vereceğini söyledi. Ancak, şu anda müteahhidin avukatlığını yapıyor. Biz zor durumdayız, evsiz kaldık. Bizim hiçbir borcumuz yok. Müteahhit parayı alırken bizle muhatap oldu, şimdi de muhatap olması gerekir. Müteahhit; ’Evlerini alabilirlerse, alsınlar’ diyormuş.”

"Evlerimiz haciz nedeniyle satılıyor"

Uzun yıllardır biriktirdiği paraları bu evin yapımında harcadığını ifade eden bir diğer ev sahibi Yakup Başpınar, şöyle konuştu:

“Biz müteahhitten 2014 yılında evimizi aldık, parasını ödedik, bitirdik. Parasını ödediğimiz halde evimizin içini yapmadı. Evin içini yaptırdık. Faturaları avukata sunduk. Dava açtık, avukat davayı kaybettiğimizi söyledi. Evlerimiz haciz nedeniyle satılıyor. Parasını ödediğimiz halde, evlerimizi tekrar parasını ödeyip almak zorunda kalıyoruz. Hacizden evimizi alamazsak, dışarıda kalacağız. Belki de çadır kurmak zorunda kalacağız. Her şeyim, bütün mal varlığım bu evim. 13 yaşımdan bu yana çalışarak bu evi aldım.”