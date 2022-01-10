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Antika meraklıları bir araya geldi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kurulan Antika Pazarı, antika meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye’nin değişik şehirlerinden topladıkları antika malları satmak isteyenler ile antika meraklıların bir araya getiren Antika Pazarında yok yok.

Genel 10.01.2022, 09:24
Antika meraklıları bir araya geldi

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kurulan Antika Pazarı, antika meraklılarını bir araya getirdi. Türkiye’nin değişik şehirlerinden topladıkları antika malları satmak isteyenler ile antika meraklıların bir araya getiren Antika Pazarında yok yok.

Geçmişten günümüze ışık tutan Antika Pazarında 50 yıllık tespih de var, 200 yıllık dolap da. Özellikle bakır ve toprak objelerin sergilendiği antika pazarı ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Pazarda; fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, radyolar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri, toprak küp ve testiler, bakır kazanlar, at arabası ve kanı tekerlekleri, geçmişte kullanılan ölçü ve tartı aletleri, ahşap dolap ve tavan işlemeleri, geyik boynuzu, at arabası parçaları, ahşap çocuk beşikleri eski değeri olan çakmaklar, tespihler ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri meraklılarına sunuldu.

“19 yaşında plak topluyor”

Pazarda satıcılar ile alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklarda yaşandı. Aksaray’dan antika pikap ve plak almak için geldiğini söyleyen Koleksiyoner Eylül Şişman da sıkı pazarlık yapanlar arasında. Gözüne kestirdiği pikabı almak için sıkı pazarlık yapan Eylül Şişman yaptığı açıklamada; “Aksaray’da yaşıyorum. Çevre illerde olan açılan Antika Pazarlarını babam ile birlikte gezerek koleksiyonumuza ekleyeceğimiz parçaları arıyoruz. Şu an elimize dönem baskı olan Müzeyyen Senar plağı var. Yanımızda pilli pikabı taşıyoruz. Aldığımız plakları hemen deneyebiliyoruz. İnsanlarda bugün pikabımıza ilgi gösterdi. Antika pazarından plak ve eski radyoları topluyoruz” dedi. Gördüğü plağı almak isteyen Eylül Şişman, 650 lira istenilen plağı sıkı pazarlık sonrasında 500 liraya almayı başardı. Antika satıcısı Hasan Menderes İlhan’da Eski bir evden çıkma olan 200 yıllık dolabına alıcı bekliyor. Antika pazarına gelen satıcı Osman Koçak da yaptığı açıklamada; “Avanos antika pazarına ayda bir geliyoruz. Ekmek paramızı kazanıyoruz. Allah bereket versin. Müşterilerimiz iyi. Bizi fazla zorlamıyorlar” dedi.

“Geçmişten geleceğe köprü”

Antika Pazarının kurulmasına öncülük eden ve 40 yıldır antikacılık yaptığını söyleyen Mehmet Yoğuran, “40 yıldır antikacılık yapıyorum. Bu bizim baba mesleğimiz. Nevşehir bölgesinde iki kez antika pazarı kuruyoruz. Amacımız hem antikacı esnafını bir araya getirmek, hem de bu işe meraklıları bir araya getirmek. Ailesiyle, çocuklarıyla buraya gelenlere tarihimiz ve geçmişte kullanılan aletler hakkında bilgi vermek. Bir nevi köprü olmak amacımız” şeklinde konuştu.

“Çocukken giymediği ayakkabı, bu gün dekor oldu”

Pazarı gezen Leyla Kılınç da, çocukken giymediği ve çedik diye tabir edilen ayakkabıyı bugün dekor olsun diye satın alanlar arasında. Kılıç; “Babam bize küçükken bunlardan alırdı. Ben biraz yaramaz olduğum için bunları fakir ayakkabısı diye giymemiştim. Şimdi evime dekor olarak alıyorum” ifadelerini kullandı.

Tespih kültürünün Osmanlıdan kalma olduğunu söyleyen Tespih satıcısı Cem Öncül ise yaptığı açıklamada; “Koleksiyonerlere hitap etmek için her çeşit tespih mevcut. Eski katalin objelerden yapılma tespihler var. Kehribarlar var, eski Osmanlı sıkmalar var. Osmanlı ateşi var. Her çeşit tespih elimizde mevcuttur. Şu an elimizde yarım asırlık ateş kehribarı mevcuttur” şeklinde konuştu.

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