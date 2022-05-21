Antik yemekler binlerce yıl sonra konuklara ikram edildi

Kazdağları eteklerindeki Manastırhan’ın bahçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen Antandros Antik Yemekleri Galasında aşçılar Nurdan Çakır Tezgin ve Tutku Malay’ın hazırladığı antik çağlara ait Afrodit, Paris ve Zeus’un döneminde yenilen 30 çeşit yemek davetlilere ikram edildi.

Dernek Başkanı Gülçin Cömert, bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla binlerce yıllık yemeklerin yer aldığı Antandros Antik Yemekleri tekrar hazırladıklarını ifade ederek, "Aslında bu sürdürülebilir bir turizm etkinliği olacak. İstiyoruz ki bölgemize gelen yerli yabancı turistler burada geldiklerinde hem antik kentlerimizi gezsinler arkeolojiyi, mitolojiyi solusunlar. İda Dağı’mıza (Kazdağları) çıksınlar. Binlerce yıl önce Zeus’un Troia savaşını seyrettiği 1774 metreden baksınlar" dedi.

Yapılan antik yemeklerin bölge turizmine bir değer kazandırmak için yapıldığı ifade eden Cömert, "Bu etkinlikte ayrıca mitolojiye dikkat çekmek istiyoruz. Biraz sonra Paris’in seçimi yani dünyanın ilk güzellik yarışmasını sergileyeceğiz burada. Yani aslında yemeklerde tıpkı binlerce yıl önce mitolojideki Thetis’in düğününde olduğu gibi Paris’in, Afrodit’in o düğün yemeğinde yediği yemekler gibi düşünün bugünkü yemekleri" diye konuştu.

Şef Nurdan Çakır Tezgin antik yemeklerdeki çeşitliliğin artığını ifade ederek, "Garum Sos diye bir olayımız var. Malum antik döneme damgasını vurmuş bir sostur Garum Sos. 5.5 yıl önce Antandros Roma Villası kazı alanında bu sosu demlendirdik 5-6 ay süreyle. Bu sos fermente oldu. O sosu süzüp temizleyip kullanarak yaptığımız 30 çeşitlik bir yemek şölenimiz var" dedi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünde Öğretim Üyesi Müzikoarkeolog Serkan Çelik, gecede “Klaros” ören yerinin Apollon sektöründe yapılan kazılarda çıkan, Apollon tanrısının sol elinde lyra tutan terra kotta figürünlerini inceleyerek, yaptığı ve dünyada 3 tane bulunduğu bilinen lyra çalgısı ile kısa bir müzik dinletisi sundu.

Gala da ayrıca dünyanın ilk güzellik yarışması olarak nitelendirilen Paris’in Altın elmayı Afrodit’e vererek ilk güzeli seçtiği anlar da canlandırıldı.