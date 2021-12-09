banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

Antik dönemdeki tekneler 3 bin yıl sonra yeniden inşa edildi: Hedef İspanya

İzmir’in Urla ilçesinde, 17 yıldır faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, antik dönemde kullanılan Uluburun, Kybele ve Fenike Teknesi’nin replikasını birebir yaptı. Daha önce Kybele Teknesi ile 62 gün süren yolculuk sonunda Marsilya’ya ulaşan dernek üyeleri, Fenike Teknesi ile de İspanya’ya ulaşmayı hedefliyor.

Genel 09.12.2021, 10:50
Antik dönemdeki tekneler 3 bin yıl sonra yeniden inşa edildi: Hedef İspanya

İzmir’in Urla ilçesinde, 17 yıldır faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, antik dönemde kullanılan Uluburun, Kybele ve Fenike Teknesi’nin replikasını birebir yaptı. Daha önce Kybele Teknesi ile 62 gün süren yolculuk sonunda Marsilya’ya ulaşan dernek üyeleri, Fenike Teknesi ile de İspanya’ya ulaşmayı hedefliyor.

İzmir’de faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, yaklaşık 17 yıldır deneysel deniz arkeolojisi konusunda araştırmalar yaparak projeler gerçekleştiriyor. Projeler kapsamında, antik dönemde kullanılan tekneler, dernek tarafından elde edilen bilgilerle beraber o dönemin koşullarına uygun olarak birebir yapılıyor. Dernek şu ana kadar tarihte bilinen ilk tekne olan Uluburun, ilk savaş teknesi Kybele ve Fenike Teknesi’ni birebir yeniden inşa etti.

Antik dönemde yolculuğu canlandırmak amacıyla hedef İspanya

Dernek üyeleri ve gönüllüler, antik dönemde yapılan yolculuğu yeniden canlandırmak amacıyla 2009 yılında Kibele Teknesi ile Foça’dan Marsilya’ya gitmeyi başardı. Derneğin yeni hedefi ise aynı antik dönemde olduğu gibi Fenike Teknesi ile İspanya’ya gidebilmek.

17 yıldır deneysel arkeolojik çalışmalar yürütüyorlar

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği Üyesi Teknik Ressam Mualla Erkut, 2004 yılından itibaren deneysel arkeoloji projeleri gerçekleştirdiklerini ve Anadolu’nun çok önemli bir tarih yatağı olduğunu söyledi.

Erkut, insanlık tarihinin en önemli detaylarının Anadolu topraklarında ve onu çevreleyen denizlerde bulunduğunu belirterek, “Bu denizlerde birçok batık var. Biz de deniz arkeolojisiyle ilgili antik dönemde teknelerin yapımı ve hareket ettirilmesi, yolculuk yapılması konularında araştırma ve projeler yapıyoruz. Deneysel arkeoloji çok önemli. Çünkü elimizde yeterli kanıtlar olmadığı için bunlarla ilgili deneyler yapmak gerekiyor” dedi.

Mualla Erkut: “Fenike Teknesi ile İspanya’ya gitmeyi hedefliyoruz”

Son olarak Fenike Teknesi’nin replikasını yaptıklarını ifade eden Mualla Erkut, “Fenikeliler, Akdeniz’de çok önemli bir uygarlık ve inanılmaz bir ticaret ağı kurmuşlar. Hatta Cebelitarık’tan bile çıktıkları söyleniyor. Bu da onlara ait çok özellikli bir tekne. Teknenin başında ‘Hipoi’ dediğimiz at başı var. Yelkenli bir tekne. 17 senenin sonunda bu tekneyi tamamıyla ‘kavela zıvala’ yaptık, yani bu teknede hiç çivi kullanmadık. Bu tekneyi çok hafif yaptık, toplam ağırlığı 6 ton. Kibele 24, Uluburun 30 tonluk bir tekne. Bu çok hafif oldu ve çok iyi yelken yapıyor. Geçen sene denize indirdik ve deneme seferi yaptık. Fenike Teknesiyle de İspanya’ya gitmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

62 günlük tarihi tekne yolculuğuyla Marsilya’ya ulaşmışlardı

Fotoğraf sanatçısı Selva Egeli de, Kybele Teknesi’nin M.Ö. 600’lü yıllarda kullanıldığını ve bir savaş teknesi olduğu söyledi. 2009 yılında Kybele’nin birebir aynısını yaparak tıpkı milattan önce 600’lü yıllarda olduğu gibi Phokaia’den (Foça) çıktıklarını ve Marsilya’ya ulaştıklarını hatırlatan Selva Egeli, “O zamanlarda gerçekleşen aynı yolculuğu bu tekneyle yaptık. Bu tekne kürek ve yelkenle hareket edebiliyor. Yolculuğu yaparken gönüllü sporcularımız da vardı. Biraz basık bir tekne ve içinde yaşam çok kolay değil. Gönüllü bir gruptan oluştuğumuz için sorun çıkarmadan yolculuğumuza devam ettik. Foça’dan başlayarak Yunanistan kıyılarından Marsilya’ya kadar geldik. Yolculuğumuz yaklaşık 62 gün sürdü. Avrupa’da böyle bir tekne olmadığı gibi bizim gibi de birebir replika çalışması yapılan projeler zaten çok yok” dedi.

Selva Egeli: “Şanslıydık tarih tekerrür etmedi”

Tarihte bilinen ilk tekne olan Uluburun Teknesi’nin replikasını da yaptıklarını kaydeden Selva Egeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihi günümüzden 3 bin 300 yıl öncesine dayanıyor. Uluburun Teknesi, o zamanların kargo teknesi ve Kıbrıs’a giderken Kaş yakınlarında batmış olan bir tekne. Biz de birkaç kez İstanbul’a ve Bodruma’a giderek tekneyi sergiledik ama esas amacımız Kıbrıs’a gidip onların yaptığı yolculuğun bir parçasına şahitlik etmekti. Açık denizdeyken korkunç bir rüzgarla karşılaşmıştık. Gece vaktiydi, tahtalardan sesler geliyordu ve de teknenin asıl battığı yere 8 mil kadar uzaktık. Şanslıydık tarih tekerrür etmedi. Bu teknelerde motor yok, çivi yok, tuvalet yok. İçerisinde yaşam kolay değil. Bu da biraz onlarla empati yapabilmemizi de sağlıyor.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8