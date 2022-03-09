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Antarktika’daki Türk bilim heyeti yurda 46 gün sonra döndü

Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kıtadaki çalışmalarını tamamlayan Türk bilim heyeti, 46 gün süren seferin aradan yurda döndü.

Genel 09.03.2022, 00:11
Antarktika’daki Türk bilim heyeti yurda 46 gün sonra döndü

Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında kıtadaki çalışmalarını tamamlayan Türk bilim heyeti, 46 gün süren seferin aradan yurda döndü.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü sorumluluğunda 6’ncı bilim seferi başarıyla tamamlandı. İkisi yabancı olmak üzere toplam 20 kişiden oluşan bilim heyeti 46 gün süren çalışmalarını tamamlanmasının ardından Antartika’dan ayrıldı. 14 farklı branşta birçok bilimsel çalışmaya imza atan Türk bilim heyeti bu akşam saat 19.15’te İstanbul Havalimanı’na ulaştı. İnişin akabinde VİP terminaline gelen heyet, burada yakınları tarafından karşılandı.

20 araştırmacı 14 projeyle çalışmalarını sürdürdü

Antarktika’da gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Kaptan Özgün Oktar, “Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız uhdesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü sorumluluğunda bu yıl ulusal 6’ıncı Antarktika bilim seferimizi gerçekleştirdik. Bu seferde ikisi yabancı olmak üzere 20 araştırmacı 14 projeyle çalışmalarını sürdürdü. 46 günlük sürenin sonunda tekrar yurda dönüş yapmış olduk. Tabi ki geçen her yıl bize daha fazla tecrübe, birikimle beraber çalışmalarımız da başarıyla sürüyor. 46 günlük bir süreç ama bu sefer öncesindeki hazırlıklarla beraber çok daha uzun bir yaklaşık bir yıllık sürecin sonuna geldik aslında” şeklinde konuştu.

“Bir çok ürünümüz yerli ve milli ekipmanlarla kullanıldı”

Antarktika’daki bir çok ekipmanın yerli ve milli imkanlarla sağlandığını kaydeden Oktar, “Yaklaşık iki ton kargomuz, bilimsel araştırma ekipmanlarımız ve diğer lojistik malzemelerimiz kıtaya ulaştırıldı. 20 araştırmacı Covid tedbirleri kapsamında karantinalarını tamamlayarak kıtaya ulaşmış oldu ve kıtada 33 günlük bir çalışma ile beraber bütün planlanan çalışmaları tamamlamış olduk. Bu yıl havaların bize daha çok müsaade etmesiyle beraber çalışmaların hepsinde başarıya ulaştık. Bu yıl kıyafetlerimizden telsizlerimize, konum belirleme sistemlerimizden acil durum kitlerimize kadar birçok ürünümüz yerli ve milli ekipmanlarla kullanıldı. Bu konuda Aselsan, Havelsan, Türksat ve TÜBİTAK SAGE’nin çok büyük destekleri oldu. O kurumlarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

“5 yılda 86 yayın gibi önemli bir başarıya imza atılmış oldu.”

Kıtadaki bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi veren Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu ise bugüne kadar 60’ın üzerinde proje tamamlandığını belirterek, “Bu sene 14 proje yapıldı. Ağırlıklı olarak astronomi üzerine çalışmalarımızı götürdük. 14 gün boyunca çalışmalar devam etti. Daha sonra çalışmalar Dismal Adası’nda bizim hali hazırda var olan istasyonlarımızın bakım ve güncellemeleri yapıldı. Projelerin örneklerinin tamamıyla aldığını söyleyebilirim. Ülkemiz için faydalı olmasını diliyoruz. 86 tane yayınımız var. Antarktika ya da ülkeler arasında düşündüğümüz zaman oldukça yüksek bir oran. 5 yılda 86 yayın gibi önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Bu sene de canlı bilimleri üzerine hocalarımızın verimli bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz. Yeni tür keşifleri de bekliyoruz. Antarktika’nın yaz döneminde orada bulunuyoruz. Antarktika’nın yazı Türkiye’deki kış aylarını bize hatırlatıyor. Oldukça yoğun çalışmalar yapılması gerekiyor. Havanın bize izin vermesinin bizim için bir şans olduğunu söyleyebilirim. Zorlu şartlara ekibimiz burada yaptığı çalışmalarla hazırlanmıştı. Erzurum’da bir kampımız olmuştu. Gemide hayatta kalma eğitimlerimiz vardı. Bunların orada çok faydasını gördük. Antarktika’nın yazını oldukça verimli kullandığımızı söyleyebilirim" ifadelerine yer verdi.

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