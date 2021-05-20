Antalya’nın simgelerinde Filistin mesajı

60’dan fazla sivil toplum kuruluşunun birleşerek oluşturduğu Kudüs Platformu, Antalya’nın en önemli 2 simgesine pankart ve bayrak astı. Pankartta ölen Filistinli çocukların ismi yazarken, ’Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil’ yazısı hem Türkçe olarak hem de İngilizce olarak yer aldı.

Antalya’nın önemli simgelerinden Saat Kulesi ve Yivli Minare’ye İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırıları kınamak amacı ile pankart ve bayrak asıldı. Açılan pankartta hem Türkçe hem de İngilizce açıklamalara yer verildi. Pankart üzerinde İsrail tarafından öldürülen çocukların ismi yazıldı. Yivli Minare’ye ise önce Türk bayrağı akabinde de Filistin Bayrağı açıldı. Konu ile ilgili konuşan Kudüs Platformu Antalya Sözcüsü Mehmet Yıldırım, Filistin meselesinin Arapların değil tüm Dünya Müslümanlarının meselesi olduğunun altını çizerek Filistin işgalden kurtuluncaya denk mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu. Öte yandan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) ‘in İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılar ile ilgili Birleşmiş Milletler ve Lahey’e suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

“İşgal devleti olan İsrail, ordusu olmayan bir devletle savaşta”

Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin, “Bir kez daha yeniden mazlumların sesi olmak için sahada ve eylemdeyiz. İşgal devleti olan İsrail, ordusu olmayan bir devletle savaştadır. İşgalci devlet İsrail, savaş suçu işlemektedir. Bu konuda bünyemizde bulunan platform altındaki derneklerden HUDER Antalya Şubesi Lahey’e, Birleşmiş Milletlere suç duyurusunda bulunmuştur. Bugün biz burada katledilen sivil Filistinlileri anmak ve onların Dünyada sesi olmak adına bir eylem ortaya koyduk. Antalya’nın 2 simgesi var. Saat Kulesi ve Yivli Minare. Bunların ikisine de pankart astık. Bu pankartların bir tanesinde katledilen çocukların ismi yazarken diğerinde de Türk Bayrağı ve Filistin bayrağı bulunmakta” dedi.

“Kudüs ve Mescidi Aksa Arapların meselesi değildir”

Kudüs ve Mescidi Aksa’nın tüm Dünya Müslümanlarının meselesi olduğunu belirten Kudüs Platformu Antalya Sözcüsü Mehmet Yıldırım, “60’dan fazla Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek Kudüs Platformunu oluşturdu. Bu platformun tek bir amacı var. Kudüs, Mescidi Aksa özgürlüğüne kavuşuncaya denk Antalya’da yasal her türlü yürüyüşler, konvoylar, basın açıklaması yapmak için buradayız. Bizler, katil İsrail Devleti’nin yapmış olduğu her türlü saldırıların karşısında Filistinlilerin yanında olduğumuzu, Aksa’nın yanında olduğumuzu haykırmak için bu platformu kurduk. Bütün Dünya’ya seslenmek istiyoruz. Kudüs ve Mescidi Aksa Arapların meselesi değildir. Kudüs ile Mescidi Aksa ben Müslümanın diyen bütün Dünya Müslümanlarına aittir. Biz de burada 1948’den yana işgal altındaki bu topraklardan tamamen temizleyinceye kadar kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.