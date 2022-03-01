Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: ’Biz değer siyaseti ile varız ve yine değer siyaseti ile var olacağız"
Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ilde çok hafif hissedildiği belirtildi.
Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ilde çok hafif hissedildiği belirtildi.
Genel 01.03.2022, 20:01
Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 19:43’de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ilde çok hafif hissedildiği belirtildi.