banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in babası konuştu
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Mehmet Barlas'tan ilginç milletvekili yorumu!
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
Pfizer-BioNTech'ten yeni adım
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!
İlber Ortaylı Atatürk'ün ölüm sebebini açıkladı!

Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak

Kentte insanların hayatını kaybettiği, hayvanların telef olduğu, yerleşim yerlerinin ve yem yeşil ormanların zarar gördüğü yangının ardından hasar gören alanlar fidan dikimine hazırlandı.

Genel 10.11.2021, 15:57
Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen Antalya'daki orman yangınında zarar gören 60 bin hektarlık alan, yangının izlerini silecek ilk fidanın toprakla buluşmasına hazır.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangında zarar gören ormanların yeniden yeşerebilmesi için çalışılıyor. Bir yandan bölgede yanan ağaçlar kesilerek ülke ekonomisine kazandırılırken, bir yandan da toprak yeni fidanlar için hazırlanıyor.

Yangın boyunca sahada olan ve yaşananları haber, fotoğraf ve görüntülerle gözler önüne seren AA ekibi, yanan alanlarda yapılan çalışmaları da helikopterle havadan görüntüledi.

Bu mevsim 4 milyon fidan dikilecek

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde 4 noktada başlayan, ardından Akseki, Alany ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan yangında toplam 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 yerleşim alanının da etkilendiğini, çok sayıda hayvanın telef olduğunu, bin 500 civarında da ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü hatırlatan Dikici, yangını büyük bir doğal afet olarak nitelendirdi.

Afetin izlerini silmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getiren Dikici, alanı temizlediklerini ve yanan 5 milyon 300 bin metreküp ağacı ihaleyle satarak ülke ekonomisine kazandırdıklarını belirtti.

Bazı alanları kendi tohumuyla gençleştireceklerini anlatan Dikici, gerek ağaçların kozalaklarından düşen gerekse kendi imkanlarıyla yaklaşık 70 bin ton tohumu toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Yaklaşık 15 bin hektar alanda sürüm yaparak fidan dikeceklerini aktaran Dikici, makinelerle sürüm yapılamayan 14 bin hektar alanı da kendi kendini yenilemesi için bırakacaklarını söyledi.

Son 5 yılda gençleştirme yapılan, üstünde hiçbir emval bulunmayan sahaların sürümünü tamamladıklarını belirten Dikici, "Bu yıl orman fidanlığımızda yetiştirdiğimiz 4 milyon fidanı bu mevsimde buraya dikeceğiz. Yanan alanların yeniden eski haline dönmesi için toplamda 26 milyon fidan dikeceğiz, tohumla gelecek fidanların haricinde." diye konuştu.

İlk fidan perşembe günü toprakla buluşacak

Dikici, 2019'da Geleceğe Nefes Kampanyası ile başlayan 11 Kasım fidan dikme etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 81 ilde tören düzenlendiğini anımsattı.

Antalya'daki törenin bu yıl Manavgat'ta gerçekleştirileceğini belirten Dikici, bütün kamu, sivil toplum kuruluşlarını, öğrencileri, vatandaşları perşembe günü saat 14.00'te düzenlenecek törene davet ederek, "Manavgat'ın yeşillenmesine hep beraber katkıda bulunalım." dedi.

Buradaki çalışmaları gelecek sene tamamlayacaklarını bildiren Dikici, şunları söyledi:

"Bu ağaçların temizlenmesi nisan, mayısı bulacak. Yazın yine temizlediğimiz sahalarda sürümü tamamlayacağız. Gelecek yıl dikim mevsiminde yeniden fidan dikerek işimizi bitireceğiz. Soluduğumuz havanın temiz olması için, iklim değişikliğine karşı tek argüman elimizdeki ormanlarımızı tekrar yeşil hale getirelim. Yeşil Türkiye için herkesi buraya davet ediyorum. İlk fidanı 11 Kasım etkinliğinde dikilecek. Çünkü yağmurlarımız yeni yağdı. Toprağın belli bir rutubete kavuşması lazım ki biz fidan dikebilelim. Perşembe günü 136 hektarlık alanda yaklaşık 200 bin fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz, bu mevsimde toplamda ise 4 milyon fidan dikeceğiz."

Ormanların herkese ait olduğunu belirten Dikici, gelecek nesillere daha yeşil kalabilmesi için daha iyi sahiplenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun

#türkiye
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6