Son Dakika
Antalya’da yıkımı yapılan binanın iş makinesi üzerine doğru yıkılması korkuttu
Antalya’da yıkımı yapılan 6 katlı bir binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkıldığı anlar korkuya neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.
Genel 31.12.2020, 11:19
7
Antalya’da yıkımı yapılan 6 katlı bir binanın iş makinesinin üzerine doğru yıkıldığı anlar korkuya neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde kullanılmayan 6 katlı bir apartmanın yıkımı için çalışmalar başlatıldı. Caddeye yakın kısımda gerçekleşen yıkım çalışması öncesinde önlem için trafik tek şeride düşürüldü. Ardından başlayan yıkım çalışmalarında ise bina bir anda yaklaşık 15 metre yakında bulunan iş makinesine doğru yıkıldı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, yıkımdan dolayı ortalık toz dumana karıştı.O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü