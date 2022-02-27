Antalya’da toplanan binlerce Ukraynalı Putin’i kınadı

Antalya’da yaşayan binlerce Ukraynalı, Rusya’nın ülkelerine başlattığı saldırı nedeniyle pankartlar açıp Rus lider Vladimir Putin’i kınadı. Anneannesinin Ukrayna’da olduğunu ve onu çok merak ettiklerini belirten bir çocuk ise, “Lütfen Ukrayna’ya yardım edin. Orada insanlar zulüm görüyor" dedi.

Antalya’da yaşayan yerleşik Ukraynalılar, Rusya’nın ülkelerine başlattığı operasyona tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce yerleşik Ukraynalı, hazırladıkları pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Çocukların da ön saflarda yer aldığı basın açıklamasında gözyaşları sel oldu. Açıklamalar Rusya ve Türkçe yapılırken, basın açıklamasının sonunda eylemciler Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.

“Sizden büyük destek alıyoruz”

Türkiye’den büyük destek aldıklarını belirten Sergiy Kayan, “Size ve devletinize çok teşekkür ederiz. Sizden büyük destek alıyoruz. Savaş çok büyük ve çok şeye ihtiyacımız var” diye konuştu.

“İnsanlar zulüm görüyor”

Anneannesinin Ukrayna’da olduğunu ve onu çok merak ettiklerini belirten bir çocuk ise, “Lütfen Ukrayna’ya yardım edin. Orada insanlar zulüm görüyor. Orada benim anneannem yaşıyor, lütfen yardım edin” şeklinde konuştu.