Son Dakika
Antalya’da şelaleye Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı
ANTALYA’DA İKİ DAĞCI, AZERBAYCAN’A DÜDEN ŞELALESİ'NE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ASARAK DESTEK VERDİ.
Genel 01.11.2020, 16:12
1
Antalya’da iki dağcı, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona denize dökülen Düden Şelalesi’ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asarak destek verdi.
Muratpaşa ilçesindeki şelaleye sabah saatlerinde gelen dağcı Mesut Çetin ve Orhan Şentürk, bayrakları asmak için ilk olarak halatları ayarladı. Biri şelalenin altında, diğeri ise üstünde duran dağcılar, yaklaşık 40 metre yükseklikteki falezde 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda iki arkadaş, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını şelaleye asarak Azerbaycan’a destek verdi. Dağcı arkadaşların heyecanlı çalışması ise diğer vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
12°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Çaykur Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Gaziantep FK
|7
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Malatyaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Everton
|7
|13
|3. Southampton
|7
|13
|4. Wolverhampton
|7
|13
|5. Chelsea
|7
|12
|6. Aston Villa
|6
|12
|7. Leicester City
|6
|12
|8. Tottenham
|6
|11
|9. Man City
|6
|11
|10. Newcastle
|7
|11
|11. Leeds United
|6
|10
|12. Crystal Palace
|7
|10
|13. Arsenal
|6
|9
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Sheffield United
|7
|1
|19. Fulham
|6
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|16
|2. Real Sociedad
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|6
|13
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|6
|10
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Deportivo Alaves
|8
|8
|14. Eibar
|8
|8
|15. Sevilla
|6
|7
|16. Valencia
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|8
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3