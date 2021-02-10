Antalya’da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Adem Gülsatar yönetimindeki 07 AOE 439 plakalı sebze yüklü tır, Geriş Kavşağı yakınlarında bölünmüş yol inşaat çalışması yapılan menfeze devrildi. Feci kazada araç sürücüsü Adem Gülsatar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cesedi Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Akseki Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde inceleme yapılırken ceset Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.