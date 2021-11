Antalya'da sağanak su taşkınlarına neden oldu

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

ANTALYA (AA) - Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte Serik ilçesinde metrekare başına 222 kilogram yağış düştü.

Bölgede zaman zaman etkisini arttıran yağış nedeniyle su taşkınları ve su baskınları yaşandı.

Belek Mahallesi'nden geçen Acısu deresinin debisinin yükselmesi sonucu bölgedeki tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı.

Kadriye Mahallesi'nde genelde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler de su taşkınından etkilendi. İtfaiye ve belediye ekipleri, evlere dolan suyun tahliye edilmesi için çalışmalara başladı.

Yukarı Kocayatak, Çandır, Eskiyörük, Burmahancı ve Çakallık mahallelerindeki sera ve tarım alanlarında da su baskınları meydana geldi.

Derelerin taşması sonucu kapanan bazı mahalle yolları, suların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Odun deposunda mahsur kalanlar yaşadıklarını anlattı

Kökez Mahallesi'nde gece saatlerinde su baskını dolayısıyla çalıştıkları odun deposunda mahsur kalan ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan 14 kişiden bazıları yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İşçilerden Soner Çeltik, su baskını sırasında odun deposunun önünden Gazeliçine yönüne doğru gittiklerini söyledi.

Bir anda sel sularıyla karşılaştıklarını ifade eden Çeltik, "Geri döndüğümüzde yol tamamen su içerisindeydi. Aracı deponun bulunduğu alanda yüksek bir yere çıkardık. Bir iki saat sonra sular daha da yükseldi ve yol tamamen sular altında kaldı. Odun deposunun her tarafından sular geliyordu. Üç dört saat kadar burada mahsur kaldık. Daha sonra belediye ekipleri kepçeyle gelip bizi çıkardı. Şimdi de burada kalan aracımı almaya geldim." diye konuştu.

Suriye uyruklu işçi Naim Nazar da, "Bulunduğumuz depoda çok kişiydik. Sular önünde ne varsa alıp götürüyordu. Su biraz fazlalaşınca hemen içeriye gittik. Kepçe geldi ama su kepçeyi de götürüyordu. Daha sonra biz patronun deponun yanındaki iki katlı evine gittik. Bu sırada üç dört kişi arabalarla yolun içinde kaldı. Sonra kepçe bizi kurtardı." dedi.

İş yerinin sahibi Ünal Şaşmaz ise suları izlemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Depoyu su basınca telefonla yardım çağrısında bulunduklarını anlatan Şaşmaz, "Belediye Başkanı sağ olsun iş makinelerini gönderdi. Normal iş makineleri müdahale edemedi, en son paletli kepçeler geldi. Buradaki işçileri kepçeyle çıkardılar. Allah'a şükür işçilerde herhangi bir şey yok. Malımız gitti ama en azından can kaybı yaşanmadığı için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada işçilerin kurtarılma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, işçilerin iş makinasına bindirilerek götürülmesi yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki seralarda büyük çaplı hasar oluştuğuna dair ihbar gelmediğini bildirdi. İl ve İlçe Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı kaydedildi.

Antalya'da sağanağın yanı sıra saatteki hızı 99 kilometreyi bulan lodos da etkili olmaya başladı. Fırtınanın etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor.