Antalya’da renkli saç tasarımı eğitimi

Ispartalı kuaför Osman Balcı Antalya’da meslektaşlarıyla buluştu. Kuaförlük alanında eğitim veren Balcı Türkiye’de ilk defa renkli saç tasarımı gerçekleştirdi.

Masterclass eğitim ve şov sahnesi yarışmaları için meslektaşlarıyla buluşan kuaför Osman Balcı Antalya’da üç günlük eğitim verdi. Türkiye genelinden katılım sağlayan erkek kuaförlerine teknik kesim, vizajizm, consültasyon, perma teknikleri, renklendirme teknikleri, salon yönetimi, müşteri ilişkileri, personel yönetimi, salon ekonomisi, ciro arttırma ve protez saç uygulaması konuları ile ilgili eğitim verdi. İlk gün sahnesinde Türkiye’de ilk defa renkli saç tasarımı gerçekleştiren Balcı, sanatını meslektaşlarına aktardı. Üç günlük eğitimin son gününde koreografi, kıyafet, ve saç tasarımı ile ilgili yarışma düzenlendi. Yarışmada Sakarya grubu Sakarya depremi koreografisi ile birinci, Konya grubu çocuk istismarı gösterisi ile ikinci, İstanbul grubu ise Bartın’da yaşanan maden kazasını konu edinen gösterisi ile üçüncü oldu. Eğitim sonunda dereceye giren gruplara ödülleri verildi.