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Antalya’da otogar esnafı kira indirimi istiyor

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde faaliyet yürüten yaklaşık 120 esnaf, pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinden kira oranında yüzde 50 indirim yapılmasını talep etti.

Genel 06.03.2021, 18:01
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Antalya’da otogar esnafı kira indirimi istiyor

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde faaliyet yürüten yaklaşık 120 esnaf, pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinden kira oranında yüzde 50 indirim yapılmasını talep etti.

Antalya Otobüs İşletmecileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesinden 2021 yılı kira oranında yüzde 50 indirim yapılması için talepte bulundu. Gerekli müracaatlarını Ulaşım A.Ş. ve Büyükşehir Belediyesine yaptıklarını belirten işletmeciler, bir sonuç alamayınca bir araya gelip açıklama yaptı. Antalya Otobüs İşletmecileri Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Gülnaroğlu, 120 esnafın bulunduğu otogarda Covid-19 sürecinde işlerinin yüzde 75 düştüğünü kaydetti. Bu süreçte bazı şehirlerdeki otogarlarda kira indirimine gidildiğini anımsatan Gülnaroğlu, “Biz yaklaşık 2 aydır, Büyükşehir Belediyesine gidip geliyoruz. Yetkililerle görüşüyoruz ama bir sonuç alamadık. Esnafımız zor durumda. Otobüslerde yolcu sayısında yüzde 50 kısıtlama var. Çalışan işçileri çıkaramıyoruz, maaşlarını ödüyoruz. Esnaf çok zor durumda. Biz kiralardan yüzde 50 indirim istiyoruz. Elimizde emsal kararlar var. Bir çok belediye kira noktasında indirime gitmiş. Bizde yarı yarıya indirim bekliyoruz. 6 ay kiraya zam yapılmayacağını söylediler zaten 3 ay geçti” ifadelerine yer verdi.

"Yüzde 80 değil, 50 yapılsın"

Otogar açıldığından beri işletmecilik yaptığını belirten Yusuf Çelebi, ”Biz 25 yıldır burada esnaflık yapıyoruz. Pandemiden dolayı otogarda kalkan otobüs sayısı yüzde 25’lere kadar düştü. 350 otobüs yerine bugün garajdan yaklaşık 150 otobüs kalkıyor, onların da yolcusu yarı yarıya. Biz buna da razı olduk. Hal böyleyken kazanamazken, içimize sinmeyen bir kira sözleşmesi yapmadık. Bizi 3 ay öldürmediler, 9 ay sürünmeye mahkum ettiler. Benim işim yüzde 80 azaldıysa, kira indirimi yüzde 80 değil de 50 yapılsın. Bir ortak yol bulunsun. Biz Muhittin Böcek’in belediye başkanı olmasına çok sevindik, kendisi bizim camiamızdan geldi. Böcek’in bizim sesimizi duymasını ve çözüme kavuşturmasını rica ediyoruz” dedi.

"Kira indirimi istiyoruz"

İşletmeci Atilla Necmi Gencer, belediyeye defalarca kira indirimine gitmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki otogarlarda kira indirimi yaşandığını anlatan Gencer, “Bizim belediyemiz ılımlı davranmadı. Kira ödeyemeyecek şekildeyiz ve mağduruz. Kapasitemiz yüzde 50’ye düştü. Zaten yolcu yok. Personel maaşları da üzerimize bindi. Büyükşehir belediyesinden kira indirimi istiyoruz” diye konuştu.
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