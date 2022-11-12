Antalya’da kız öğrenciler deprem tatbikatına yemek yerken yakalandı

Türkiye genelinde ilk kez yapılan ’çök, kapan, tutun’ tatbikatı saatler 18.57’yi gösterdiğinde Antalya’da da gerçekleştirildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, protokol üyeleri ile birlikte KYK kız yurdunda öğrencilerle birlikte tatbikat yaparken, Antalya sokaklarında bazı vatandaşlar yapılan anonslara duyarsız kaldı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla tüm Türkiye’de saatler 18.57’yi gösterdiğinde ‘Çök, kapan, tutun’ tatbikatı gerçekleştirildi. Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulan anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök-kapan-tutun tatbikatı yapılmaktadır” denildi. Tatbikatın Antalya ayağında ise, Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Elmalı Hamdi Yazır Kız Öğrenci Yurdu’nda Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, diğer protokol üyeleri ve kız öğrencilerin katılımıyla tatbikat yapıldı.

İlk olarak AFAD, AKUT, İtfaiye, Kızılay, polis ve jandarma ekiplerinin kurduğu stantları gezerek incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, ardından Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer alan Elmalılı Hamdi Yazır Kız Öğrenci Yurdu’na geldi. Burada öğrencilerle birlikte yemek yendiği esnada saatler 18.57’yi gösterince SMS ve anons bildirimi yapıldı. Başta Vali Yazıcı, protokol üyeleri ve kız öğrenciler, masaların yanına çöktü, ardından kapanıp masalara tutundu. Anonsun sona ermesiyle birlikte tatbikat sona erdi. Tatbikat sonrası bir açıklama yapan Vali Yazıcı, 12 Kasım Düzce depremini anmak ve bir farkındalık oluşturmak için tüm ülkede tatbikat yapıldığını söyledi. Tatbikata yemek yerken tanık olduklarını belirten Yazıcı, “Çök, Kapan, Tutun tatbikatıydı, farkındalık oluşturmak adına Türkiye’nin her noktasında, her yerde özel binalarda ve evlerde, toplu alanlarda deprem anında yapılması gereken basit ama yapılması gereken bir davranış hatırlatıldı” dedi.

12 Kasım Düzce Deprem’inin kendi açısından oldukça üzücü olduğunu vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, “12 Kasım Düzce depreminde yakınlarını kaybetmiş biri olarak, depremin ne tür etkiler bıraktığını çok iyi yaşayarak bilenlerdenim. Uzun yıllar, birçok akrabamdaki travmaların geçmediğini biliyorum. Dolayısıyla deprem konusunda öncelikle binalarımızın depreme dayanıklı ve en küçük şekilde hasar görecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çiziyorum. Ülkemiz deprem ülkesi hazırlıklı olmalıyız. Deprem anına ve sonrasına hazırlıklı olmalı ve tüm halkımızın duyarlı olması için tatbikatlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz bugün 18.57’de öğrencilerimizle yemek yerken bu tatbikata yakalandık” ifadelerini kullandı.

Öte yandan cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan tatbikat anonslarına, Antalya sokakları ise duyarsız kaldı. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Güllük Caddesi’nde anons anında vatandaşların herhangi bir tepki vermediği ve normal hayatlarına devam ettikleri görüldü.