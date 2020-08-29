banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Hidayet Türkoğlu: 'Zafer Bayramımızı kutluyorum'
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak

Antalya’da kavurucu sıcak. Termometreler 43 dereceyi gösterdi

ANTALYA’DA YÜKSEK NEMLE BİRLİKTE KENTTEKİ BAZI TERMOMETRELER 43 DERECEYİ GÖSTERDİ. SICAK VE NEMLİ HAVADAN ETKİLENENLERİN ADRESİ İSE SAHİLLER OLDU.

Genel 29.08.2020, 13:48
3
Antalya’da kavurucu sıcak. Termometreler 43 dereceyi gösterdi

Antalya’da yüksek nemle birlikte kentteki bazı termometreler 43 dereceyi gösterdi. Sıcak ve nemli havadan etkilenenlerin adresi ise sahiller oldu.

Turizm kenti Antalya’ya, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezince 2 gün önce yapılan sıcak hava etkisini giderek göstermeye başladı. Mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği sıcaklıklarının 4 Eylül Cuma gününe kadar etkisini devam ettireceği bildirildi. Bugün yüzde 77’lere ulaşan yüksek nemle birlikte kentteki bazı termometreler 43 dereceyi gösterdi. Deniz suyu sıcaklığı ise 28 derece olarak ölçüldü. Nemle birlikte bunaltıcı havadan etkilenenlerin adresi sahiller oldu. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilini tercih eden tatilciler sıcak havaya rağmen yüzdü, güneşlendi. Denize yüzenler kadar kıyıda şemsiye altında oturanların da çoğunlukta olduğu görüldü. Kıyada oturanların zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Denize girmeyenler ise Sahil Yaşam Parkı içindeki ağaçlar altında dinlendi.

"Sıcak olsa da güzel bir şehir"

İngiltere’den Antalya’ya tatile gelen Selin Yurdakul, “ Antalya’yı çok özlemişim, burada olduğum için çok mutluyum. Bugün hava çok sıcak. Herkes güneş kremi kullanmalı. Sıcak olsa da bu şehir güzel. Normalde buralar çok yoğun olurdu ama Korona virüs nedeniyle boşluklar var plajda.”dedi.

"Hava çok sıcak"

Esin Yurdakul ise,” Denizi bu güzel şehri düşünerek tatile geldik. Ailecek denizi güneşi çok seviyoruz. Hava çok sıcak ama denize girip çıkmak güzel. Tatil için buradayız, sıcağa aldırmıyoruz. Bugün ücretli plaj bayağı bir tenha. Ama yine de tatil yaptığımız yer güzel. Korona virüsten tedirgin oluyoruz ama önlemlerimizi alıyoruz. Amacımız tatil olduğu için önlemimizi alıp, virüsü düşünmemeye çalışıyoruz.”diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25