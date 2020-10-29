Antalya’da kapalı semt pazarında sosyal mesafe ‘sıfıra’ indi
ANTALYA’DA KAPALI SEMT PAZARI HINCA HINÇ DOLUNCA SOSYAL MESAFE ‘SIFIRA’ KADAR İNDİ. TÜM UYARILARA RAĞMEN MESAFEYE DİKKAT EDİLMEYEN PAZARDA, BAZI VATANDAŞLARIN VE ESNAFIN MASKE TAKMADIĞI GÖZLENDİ.
Antalya’da kapalı semt pazarı hınca hınç dolunca sosyal mesafe ‘sıfıra’ indi. Tüm uyarılara rağmen mesafeye dikkat edilmeyen pazarda, bazı vatandaşların ve esnafın maske takmadığı gözlendi.
Tüm Türkiye’de korona Virüs (Covid-19) vaka sayısında artış yaşanırken, dün Antalya’daki bir kapalı semt pazarında tedirgin eden görüntüler oluştu. Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki semt pazarında alışveriş yoğunluğu yaşandı. İki katlı pazar neredeyse hınca hınç dolarken, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gözlendi. Pazarda bazı vatandaşların ve esnafın maske takmadığı gözlendi. Oluşan tablo bazı vatandaşları tedirgin etti. Bazı vatandaşlar pazar içerisindeki kalabalığı görünce alışveriş yapmamayı tercih etti. Pazar içerisinde zabıta ekipleri anons ve birebir uyarılarla maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, maskesini olmayan ya da düzgün takmayan esnaf ile vatandaşlara uyardı. Zabıtanın denetimleri sırasında esnaf ve bazı vatandaşların maskelerini cebinden çıkartıp taktıkları görüldü.
“Maskesiz geliyorlar”
Pazarda maske satan esnaf Fikret Gürlü, "Çoğu takmıyor. Takmayanları uyarıp ücretsiz maske veriyorum” dedi.
Daha önce korona virüse yakalanıp tedavi gören Ahmet Türk de, “Maskesiz geliyorlar. Esnafta takmıyor. Ben hastalığı 15 gün çektim, atlattım. Çok kötüydü” ifadelerini kullandı.
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