Antalya’da kadın tatilcilerin dev dalgalarla tehlikeli pozları

Antalya’da iki kadın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde oluşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Kadınlar daha sonra bikinileri ile dalgaların içine girdi.

Turizm kenti Antalya’da bulutlu ve rüzgarlı havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde boyu 2 metreyi aşan dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar kıyı bandı boyunca beyaz bir örtü gibi yayıldı. Dalgaları gören birçok Antalyalı soluğu sahilde aldı. Sahile gelen vatandaşların birçoğu kıyı bandında yürürken bazıları ise kumsala indi. Dalgaların gelip gitmesiyle oluşan manzarayı birçok kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sabah sporu yapan 2 kadın ise dizlerine kadar dalgaların arasına girip, arkadaşlarının kendilerini görüntülemesini istedi. Uzun süre dev dalgalar önünde poz veren iki kadın zaman zaman tehlikeli anlar da yaşadı. İki kadın daha sonra üzerilerindeki kıyafetlerini çıkarıp bikinileri ile dalgaların arasına daldı. Tehlikeye aldırmadan bir süre dalgalarla eğlenen kadınlar daha sonra bölgeden ayrıldı.