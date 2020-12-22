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Antalya’da güneşi görenler sahile koştu

Tüm yurdu kara kış etkisi altına alırken, turizm kenti Antalya’da güneşi görenlerin adresi sahil ve parklar oldu.

Genel 22.12.2020, 16:18
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Antalya’da güneşi görenler sahile koştu

Tüm yurdu kara kış etkisi altına alırken, turizm kenti Antalya’da güneşi görenlerin adresi sahil ve parklar oldu.

Ülke genelinde soğuk ve yağışlı bir hava etkili olurken Antalya’da güneşli hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının 20 dereceye yaklaştığı kentte güneşli havayı fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Yaz döneminde yüzmek isteyenlerin adresi olan sahil, kış döneminde ise yürüyüş yapan ve manzara izlemek isteyenlerin adresi konumuna geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma saatleri belirlenen çocuklar ve ailelerinin sahil bandında yoğunlukta olduğu görüldü. Yazdan kalma bir günün yaşandığı kentte bazı yerli ve yabancı turistler ise denize girdi. Beydağları’nın kar manzarasında Akdeniz’e kulaç atan turistler, uzun süre deniz keyfi yaptı. Antalyalılar ise kıyı şeridine inip, çay ve kahve içti sohbet etti.

Sahile yüzmeye gelen Ümit Ergi ‘Antalya’nın vazgeçilmez, bulunmaz bir şehir olduğunu düşünüyorum, Antalaya’ya gelsinler, gezsinler, görsünler onlarında çok seveceklerine eminim’ dedi.

Vatandaşların canlarının sıkıldığına ve rahatlamak için denize geldiklerine de değinen Ergi ‘ İnsanlar bunaldı pandemi, sıkıntılar olumsuz haberler derken insanlar kendilerini rahatlatmak için dışarı atıyorlar’ dedi.

Arkadaşıyla birlikte sahilde yüzmeye gelen Cemil Savranlıoğlu Antalya’nın dünyanın en güzel yeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi. ‘Antalya dünyanın en güzel yeri, ülkemizde böyle güzel bir yer bulunmaz, dağlarda kar varken Konyaaltı’nda denizin keyfini çıkarabiliyoruz’ dedi. Deniz suyunun ve dışardaki havanın aynı sıcakta olduğunu vurgulayan Savranlıoğlu ’deniz güzel, kum güzel, hava güzel Antalya harika Türkiye’nin cennet köşesi olduğunu da sözlerine ekledi.
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