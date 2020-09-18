Antalya’da evleri yanan ailelere Türkiye Diyanet Vakfı sahip çıktı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde evleri yanınca sokakta kalan iki aileye Korkuteli İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı yardım eli uzattı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Sülekler Mahallesi’nde evi yanan ve eşi yıllar önce vefat eden, kızıyla birlikte yaşayan Havva Gün imam lojmanına yerleştirilirken, Büyükköy Mahallesi’nde yaşayan Hakkı Gürbilek de geçici olarak konteyner eve yerleştirildi. Korkuteli İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Selim Yazıcı, yangında evlerini ve eşyalarını kaybeden aileleri ziyaret etti. Yaşanan üzücü olaylarda can kaybı olmamasına sevindiklerini belirten Yazıcı, "Mal canın yongasıdır ancak zamanla telafisi mümkündür. Bugün Havva Hanım’ın yüzünün tebessüm ettiğini görmek bizleri mutlu etti. Boş olan imam lojmanını kendisine tahsis ettik. Bir evde zaruri ihtiyaç duyulan bütün eşyaları da hemen hemen tedarik ettik. Evin ihtiyacı olan buzdolabı, çamaşır makinası, ocaklı fırın, kanepe takımı, perdesi, halısı, elbise dolabı, mutfak gereçleri gibi bütün bunlar Diyanet Vakfı Korkuteli Şubesi aracılığıyla hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Hatta Havva Hanım’ın nişanlı olan kızının çeyizleri de tamamen yanmıştı. Bazı hayırseverlerimiz kızımıza çeyiz olarak buzdolabı ve birtakım çeyizlikler hediye etti" şeklinde konuştu.

Yazıcı, daha sonra Büyükköy Mahallesi’ne geçerek, konteyner eve yerleştirilen Hakkı Gürbilek ve ailesini ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların en kısa zamanda sarılacağını ifade eden Yazıcı, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ve hayırseverlerin Korkuteli halkının el birliğiyle iki ailenin de ihtiyaçlarını karşılamaya başladığını vurguladı. Türk milletinin dünyanın neresinde mağdur ve mazlum varsa ekmeğini paylaştığını, bu anlamda Diyanet Vakfı’nın dünyanın dört bir köşesinde mağdur ve mazlumlara umut olmaya çalıştığını ifade eden Yazıcı, "Bugün bu kardeşimizin ihtiyaçlarının giderilmesi bunun en güzel örneklerinden biridir. İnşallah kısa zamanda evlerin inşası da elbirliği ile yapılacaktır. Sıhhi tesisat, pencere PVC’leri bazı esnaflarımız tarafından karşılanacaktır. Başta Kur’an kursu hocalarıma, din görevlisi kardeşlerime, hayri katkıda bulunan Korkuteli’nin güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak’tan da bu ve buna benzer her türlü afetlerden bizleri ve milletimizi muhafaza etmesi niyazında bulunuyorum" diye konuştu.

Yazıcı, her iki aileye de nakdi yardımda bulundu.