Antalya’da erken yeni yıl kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cam Piramit’te Yılbaşı Festivali düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde yeni yıl heyecanı 1 hafta öncesinde doyasıya yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 24 Aralık 2021-2 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen Yılbaşı Festivali, kentteki yabancı dernek ve kadın kooperatiflerini Antalyalılarla buluşturdu. Cam Piramit’te gerçekleştirilen festival, renkli görüntülerle ziyaretçilere kapılarını açtı. Festivalde yabancı dernek temsilcileri ve kadın kooperatifleri üyeleri kendi stantlarını açarak kültürlerini anlattı.

10 gün boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivalin sloganı ise ‘Hep Birlikte Yeni Yıla’ oldu. Festivalde gösteriler, gün boyu konserler, yılbaşı dekorları, dev kar küresi, atölye çalışmaları, yeni yıl pazarı, yiyecek içecek stantları ve mini lunapark yer alırken, etkinlikte çocuklarıyla birlikte eğlenen aileler erken yılbaşı heyecanını yaşadı.

"Pandemisiz bir yıl diliyorum"

Festivale katılan Aycan Öztürk, “Herkesin mutlu olduğu, daha güzel günler ve sağlıklı, herkesin daha iyi olduğu, kadınların ölmediği bir yıl diliyorum” dedi.

Ahmet Büyüktepe de, “Yeni yıldan mutluluk, sağlık, bolca para, en önemlisi de pandeminin ortadan kalmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Safiya Ulutaş ise “Benim bir tek dileğim var. Şükretmeyeli bilelim, her halimize şükredelim” diye konuştu.

Farklı ülkelerin müzikleri, yöresel tatları ve gösterilerin Antalyalılarla buluştuğu Yılbaşı Festivali, 11.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.