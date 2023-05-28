Antalya’da ‘Erdoğan’ coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimden yüzde 52 oyla zaferle ayrılması, Antalya’da vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. Ellerinde bayraklarla konvoy yapan vatandaşlar, Erdoğan’ın zaferini kutlamaya devam ediyor.

İkinci tura kalan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, resmi olmayan sonuçlara göre seçimin son dakikalarına yüzde 52.10 ile 2 milyonun üzerinde oy farkıyla önde götürmesi Antalya’da coşkuyla kutlanıyor. Ellerinde Türk Bayrakları, Erdoğan fotoğrafları ve Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer alan partilerin bayraklarını taşıyan vatandaşlar, kentin farklı noktalarında konvoy düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferini kutlamaya devam eden vatandaşların konvoyu zaman zaman trafiğin kilitliyor.