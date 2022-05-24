Antalya’da en iyi piyazı yapma yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Antalya’da, yörenin tescilli yemeği olan piyazın yapımı için yarışma düzenlendi. İkisi erkek olmak üzere 8 yarışmacı, verilen 15 dakikalık süre içerisinde hazırladıkları piyazı jürinin beğenesine sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesindeki "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Antalya’da piyaz yapım yarışması düzenlendi. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nde düzenlenen piyaz yapım yarışmasına Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, jüri üyeleri, davetliler ve ikisi erkek 8 yarışmacı katıldı.

15 dakika içerisinde piyaz yaptılar

Yanlarında piyaz malzemelerini getiren yarışmacılar, verilen 15 dakikalık süre içerisinde Antalya usulü piyazı yapmak için ter döktüler. Bazı yarışmacılar süre dolmadan piyazları tamamlarken, bazıları ise son dakikalarda piyazları tamamladı. Yapılan piyazlara jüri üyeleri tarafından tadına bakılarak sunum, hijyen, lezzet, kıvamı, yapılış süresi gibi kategorilerde puanlama verildi.

Yarışma birincisine bin liralık hediye çeki

Yarışmada 608 puan alarak rakiplerine fark atan Ramazan Özgür Akdeniz birinci oldu. Birinciye bin liralık hediye çeki takdim edilirken, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara da iki kişilik kahvaltı hediyesi verildi.

“Sonuna kadar destekliyoruz”

Etkinliğin, Türk mutfağının tanıtımı ve atık yemek ve mutfak kültürünün geliştirilmesine yönelik olduğuna dikkat çeken Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, jüri olarak katıldığı yarışmada adil karar verildiğini söyledi. Yarışmayı birincisini tebrik eden Yazıcı, etkinliğin önemine de vurgu yaparak, “Türk mutfağının uluslararası düzeyde bu tür etkinliklerle tanıtılması amacıyla yapılan bu programları sonuna kadar destekliyor ve cumhurbaşkanımızın eşine sonsuz teşekkür ve saygılar sunuyoruz” diye konuştu.

“Tanıtıma bir nebze katkıda bulunduysam ne mutlu bana”

Yarışma birincisi Ramazan Özgür Akdeniz ise Antalya piyazının tanıtımına katkı vermekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Biraz iddialıydım. Dereceye girebileceğimi içimden geçirmiştim. Antalya piyazı coğrafi işaretli bir ürün. Bir nebze de olsa tanıtımına katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana” diye konuştu.