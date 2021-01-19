Antalya’da driftli evlilik teklifine ceza yağdı

Antalya’da bir gencin kız arkadaşına arkadaşlarıyla birlikte driftli evlilik teklifi pahalıya mal oldu. 1 sürücü drift, bir sürücü alkollü, 22 kişi ise korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 78 bin 137 TL ceza yedi.

Serik ilçesinde bir genç uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Genç, spor aracıyla kız arkadaşını hazırlık yaptığı okul bahçesine getirdi. Okulun bahçesine kalp çizen gencin arkadaşları da meşaleli ve Tofaş model araçları ile hazır bulundu. Kız arkadaşını kalbin olduğu yere götüren genç diz çöküp evlilik teklifinde bulundu. Bu sırada biranda meşaleler yandı, bir otomobil ise çiftin etrafında drift atmaya başladı. Farları yanmayan otomobil çiftin etrafında uzun süre drift attı. Tehlikeye rağmen araç uzun süre driftine devam etti. Maske ve sosyal mesafenin olmadığı etkinlikte egzoz gürültüsü ve drift sesi mahalle sakinlerini rahatsız etti.

"Jandarma harekete geçti"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin olayın Çandır Mahallesi’ndeki ortaokul önünde gerçekleştiğini belirledi. Aynı mahallede yaşayan 29 yaşındaki İ.G’nin kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak amacıyla, arkadaşları ve arabalarıyla okul bahçesinde toplandığını, grubun sosyal mesafe ve maske kuralı ihlal ettiklerini belirledi. Drift atan sürücüleri de belirleyen ekipler tüm sürücülerin belgelerini de kontrol etti. Yapılan denetimde 07 FK 354 plakalı TOFAŞ model aracıyla dirft atan 23 yaşındaki S.C’ye ‘drift atma suçundan’ 6bin 700 TL, sigorta ve muayene eksikliğinden 458 TL olmak üzere toplamda 7 bin 158 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca alanda alkollü araç kullanan 28 yaşındaki B.Ş.’ye de bin 679 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Öte yandan etkinliğe katılan ve İl Umumi Hıfzıhha Kanununun 282. Maddesi gereği sosyal mesafe kurallarını ihlal eden; G.Ç., R.K., H.G., İ.Y., A.C.D., R.G., İ.K., K.K., G.Y., İ.G., M.L.G., S.C.T., Y.B., Z.Ç., İ.Ç., B. A. A, B.Ş, Ş.F., A.U., Ö.A., C.B., F.K., 69 bin 300 TL idari yaptırım uygulandı.

Etkinliğe katılıp trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve İl Umumi Hıfzısıhha 282. Maddesine aykırı davranan 24 kişiye toplamda 78 bin 137 TL cezai işlem uygulandı.