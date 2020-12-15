banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Cephede Atatürk ile sohbet eden İngiliz esir
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Pandemi döneminin ebeveyn açmazı: Ders mi? Oyun mu?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
Gram altın 464 lira seviyelerinde, peki çeyrek altın ne kadar?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?
ABD yaptırımları doları nasıl etkiledi?

Antalya’da dev dalgalarda sörf keyfi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, güneşli havayı ve dev dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Genel 15.12.2020, 14:37
3
Antalya’da dev dalgalarda sörf keyfi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, güneşli havayı ve dev dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Türkiye’nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya’da ise 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ilçede yazdan kalma günler yaşanıyor. Dalga boyu 4 metreyi bulan ilçede, güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve aralarında yerleşik yabancı uyruklu kişilerinde olduğu 30 sörfçü, Keykubat Plajı’nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı. Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran sörfçüler bu anları keyfe çevirdi. Saatlerce sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti.

“Arkadaşlarla birlikte sörf yapmanın keyfini çıkardık”

Dev dalgalarda sörf yapan Mehmet Özgen, ilçede 4 gündür fırtınanın hakim olduğunu söyledi. Özgen, “Cuma gününden başlayan 5 günlük dalga var. Bugün de sabah 8 den beri denizdeyiz. Bugün 30’a yakın sörfçü arkadaşlarla birlikte sörf yapmanın keyfini çıkardık. Alanya bu alanda cennet sayılır, deniz suyu sıcaklığı 20 derece civarında su dışarıdan daha sıcak. Karadeniz, İstanbul sörfçüleri burada her fırsatta geliyor. bizler için güzel bir atmosfer” dedi.

“Akdeniz’de çıkan fırtınalardan sonra burada güzel dalgalar yakalıyoruz”

Muğla’dan gelerek Alanya’da sörf yapan Babür Vatansever ise “Ben aslında profesyonel snowboard sporcusuyum. Antalya civarında dağlarda snowboard yapmayı beklerken Alanya’da dalga geldiğini öğrendim malzemelerimiz kaptık geldik. Güzel bir gün çoğu insan Amerika’da ve okyanus ülkelerinde bunun olduğunu zannediyorlar ama Akdeniz’de çıkan fırtınalardan sonra burada güzel dalgalar yakalıyoruz. Ben normalde Muğlalıyım ama buradaki sörfçülerle diyaloğum nedeniyle geldik biz buranın tadını çıkarıyorum” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11