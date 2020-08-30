Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı korteji
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 98’İNCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ANTALYA'DA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE MOTOSİKLET VE OFF-ROAD ARAÇLARININ KATILIMIYLA KORTEJ DÜZENLENDİ.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde motosiklet ve off-road araçlarının katılımıyla kortej düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yüzlerce motosiklet, klasik otomobil ve off-road araçları Cam Piramit bahçesinde bir araya geldi. Saat 17.30’da Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası eşliğinde Cam Piramit’ten çıkış yapan motosiklet, klasik otomobil ev off-road korteji, kent merkezinden, Muratpaşa Belediyesi’ne kadar gitti. Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen korteji vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Etkinlik kortejin yeniden başladığı noktaya gelmesi, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.
Etkinlik organizatörü Selçuk Güleç, her yıl geleneksel olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını kortejlerle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu seneki etkinliği Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yaptıklarını dile getiren Güleç, “Bayraklarımızla Lara’ya kadar gidiyoruz. Kortej halinde olacağız. Motosiklet, klasik araçlar, off-road araçları bu etkinliğe katılıyor. Saygı duruşunda bulunup bayramımızı burada tamamlayacağız” dedi.
"Önlemler ön planda"
Korona virüs önlemlerine de dikkat ettiklerini ifade eden Güleç, “Sürüş esnasında açık alandayız. Durduğumuz noktalarda maske ve sosyal mesafe kuralların dikkat edeceğiz. Kaskımız var ama maskemizi de takıyoruz” diye konuştu.
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