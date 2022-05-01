Antalya’da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar kutlamaları evinin penceresinden ve ağaçların gölgesinde oturarak izledi.

Antalya’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Kutlamalar için Aydın Kanza Parkı’nda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, Güllük Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Polis ekipleri ise etkinlik sırasında üst düzey güvenlik önlemleri aldı. Etkinlik alanına girmek isteyenler iki ayrı arama noktasında üstü arandıktan sonra alana alındı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar ise kutlamaları pencerelerinden ve ağaçların gölgesinde oturarak izledi. Turistler bariyerlerin arkasından sık sık görüntü aldı. Kutlamaların akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.