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Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar, fırtına ve tipinin etkisini yitirmesi ile birlikte trafik normale döndü.

Genel 10.04.2021, 16:42
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Antalya-Konya karayolunda kar sebebiyle felç olan trafik normale döndü

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar, fırtına ve tipinin etkisini yitirmesi ile birlikte trafik normale döndü.

Antalya’nın Akseki ilçesinde dün saat 19.00 civarında başlayan kar yığışı nedeniyle bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde görüş mesafesi sıfıra kadar düştü, kar kalınlığı da yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Gece birçok araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolu kapatan ve kalan araçlara yardım ederek yolu trafiğe açılmasını sağladı.

Kar yağışı nedeniyle gece saat 23.45’ten itibaren tırların geçişlerine izin verilmedi. Uzun araçlar ile kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçlar Akseki Bölge Trafik ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesinden itibaren etkili olduğu ve Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacebel’de kar ve tipi nedeni ile görüş mesafesinin sıfıra düştü. Bölgede kar kalınlığının yer yer 50-60 santimetreye ulaştı. Karayolları Alacabel Ekibi çok sayıda iş makinesi ile aralıksız olarak kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağladı.
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