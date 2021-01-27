Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı yolu açık tutmak için karayolları ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde gece saat 04.00’de başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra kadar düşüyor. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerden zincirlerinin yanlarında bulundurmalarını istedi.