Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Antalya Kaş açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve tespitle karşılaşmadılar. Rabbim ülkemizi her türlü af
Kripto dünyasında sahte uygulamalara dikkat! Sahte SafeMoon kripto para uygulaması kullanıcıları gözetliyor...
Antalya Kaş ilçesi açıkları arşiv görüntüleri
Antalya Kaş ilçesi açıkları arşiv görüntüleri
Genel 19.10.2021, 09:22
Antalya Kaş ilçesi açıkları arşiv görüntüleri