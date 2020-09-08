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Antalya Jako Papağanına el konuldu
ANTALYA'DA CITES VE EK-15 BELGELERİ İBRAZ EDİLEMEYEN JAKO PAPAĞANINA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR (DKMP) 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN EL KONULARAK, HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ.
Genel 08.09.2020, 14:04
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Antalya’da CITES ve ek-15 belgeleri ibraz edilemeyen Jako Papağanına, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak, hayvanat bahçesine teslim edildi.
DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğine 1 adet Jako Papağını bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler, denetim ve kontrollerde Jako Papağanını buldu. CITES ve ek-15 belgeleri ibraz edilemeyen papağana el konulurken, Yediemin tutanağı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.
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