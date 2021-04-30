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Annesi doğum sırasında ölen engelli kuzuya anne şefkati

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde annesi doğum sırasında ölen engelli kuzu, sahibi tarafından adeta bir anne şefkatiyle büyütülüyor.

Genel 30.04.2021, 11:40
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Annesi doğum sırasında ölen engelli kuzuya anne şefkati

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde annesi doğum sırasında ölen engelli kuzu, sahibi tarafından adeta bir anne şefkatiyle büyütülüyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Rasim Yurt’un koyunları bir süre önce doğum yaptı. Doğum da engelli bir kuzu dünyaya geldi. Doğuştan engelli kuzunun annesi doğum sırasında öldü. Engelli kuzu anne şefkatinden mahrum kalınca devreye sahibi girdi. Yurt, ‘Öksüz’ adını verdiği engelli kuzusuna adeta bir bebeğe bakar gibi bakıyor. Her gün eline biberonu alan Yurt, engelli kuzusunu adeta bir anne şefkatiyle büyütüyor. Ön bacaklarını kullanamayan engelli kuzuyu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

“Önceleri evde odada besliyordum”

Kuzunun sahibi Rasim Yurt, sakat doğan kuzuyu önceleri evinde oda da beslediğini ifade ederek, “Sakat doğdu. Sakat doğumdan dolayı annesi öldü. Bu benim başıma kaldı. Böyle beraber hayat devam ediyor. Evde besliyoruz. Önceleri evde odada besliyordum. Büyüyünce evi kirletmeye başladı” dedi.
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