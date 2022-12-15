Anneliğe savaş açan zihniyete kitapla karşılık verdi

Son zamanlarda aileye yönelik tehdit içeren hareketlere karşı aileyi koruma girişimleri de giderek artıyor. Bu çerçevede çıkan kitap aileyi koruyarak tehditlere yönelik eleştirileri gündeme taşıyor.

Araştırmacı yazar Yağmur İbiç’in kaleme aldığı Ahir Zamanda Fıtrat Mücadelesi adlı eser, dünya üzerinde insanlığa, yani fıtrata karşı açılan savaşa ve Müslümanların bu savaştaki mevzuusuna ve mevziisine dikkat çekiyor. Yeni savaş modelleri ele alınan bu kitapta, feminizm üzerinden anneliğin yok edilmesi projesi kadınlara anlatıldı. Taşıyıcı annelik gibi fıtratı altüst eden meselelerin detayına kadar incelendiği kitapta Deccalizm yenidünya düzeni üzerinden izah edilip, yapay et gibi gıda meseleleri anlatıldı. Kitapta ayrıca, mahremiyet gibi İslam - Aile yapısının en temel değerinin tahrif edilmeye çalışılması ve aileyi yıkım savaşı ifade edildi.