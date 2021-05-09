Annelerin hediyeleri olimpik annelerden

Düzce’de çocuklarını judo antrenmanına götürürken kadın antrenörün tavsiyesiyle Olimpik Anneler Kooperatifi’ni kuran kadınlar, milli takım sporcuları için hazırladıkları gıdaları belediyelerden gelen talepler üzerine Anneler Günü’nde anneler için hazırladı.

Düzce’de judo yapan çocuklarının antrenmanlarını bekleyen annelerin kurduğu ve sonrasında da kooperatifleşen Olimpik Anneler, milli takımdaki sporcuların beslenmesi için erişte, kuskus, tarhana gibi yiyecekleri anne şefkatiyle hazırlıyorlar. Olimpik anneler, Anneler Günü dolayısıyla belediyelerden gelen talepler üzerine bu defa organik yiyecekleri annelere hediye edilmek üzere hazırladılar. Hamurları anneler için özenle açan anneler, hazırladıkları ürünleri itinayla paketlediler.

Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve judo antrenörü Nermin Alayıldız, “Anneler Günü bizim için çok kutsal bir gün. Burada da anneler hem Anneler Günü için hazırlık yapıyor hem de çocuklarına yardımcı oluyorlar. Anneler Günü’nde kadınlarımızın bir arada olması çok güzel. Bizde kooperatif olarak bütün kadınlarımızı destekliyoruz ve Anneler Günü’ne özel hazırlıklar yapmaya çalışıyoruz kendimizi ve annelerimizi mutlu etmek adına. Kooperatifimizin üyelerinin tamamı sporcu anneleri. Burada hazırladığımız ürünler sporcu eğitim merkezilerine gidiyor. Şimdi de Düzce Belediyesi’nin, Düzce Valiliği’nin ve Özel İdaremizin ürünleri de burada bizim annelerimiz tarafından hazırlanıp paketleniyor. Ayrıca Türkiye’nin her yerine gidecek Anneler Günü hediyelerini de kooperatifimizde annelerimiz hazırlamış oluyor. Bunun da güzelliğini ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Kooperatif üyesi sporcu annesi Enise İnan ise, “Aslında 3 yıldır birlikte çalışıyoruz ama 1 yıldır olimpik anne olarak kooperatifte yer alıyorum. Gayette gururluyuz. Hem kadın olarak hem de anneler olarak annelerin hediyelerini hazırlamak gurur verici. Buradan başta benim annem olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. Bizler onlar için uğraşıyoruz, onlar için çalışıyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hazırlanan ürünleri özenle paketleyen Olimpik Anneler, daha sonra bu paketleri annelere hediye edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edecekler.