Anneler Günü’nün en hüzünlüsü Gara şehidinin annesi

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, Anneler Günü ve bayramın kendisi için zehir olduğunu söyledi.

Mardin’de yaşayan Emine Kaya’nın oğlu polis memuru Vedat Kaya, terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp 6 yıl işkence gördükten sonra Gara’da şehit edildi. Şehit Kaya’nın annesi Emine Kaya, bayramın ve Anneler Günü’nün zehir olduğunu ifade etti. Oğlunun kaçırılmadan önceki son Anneler Günü’nde kendisine hediye aldığı dualı kolyeyi ise hala boynunda taşıdığını kaydetti.

"7 senedir oğlumun sesini duymadım"

5 oğlu, 3 kızı olduğunu anımsatan Emine Kaya, kendisi için Anneler Günü’nün olmadığını dile getirdi. Oğlunun şehit olduğunu hatırlatan Kaya, “6 sene işkence gördü. Ben de 6 sene burada işkence gördüm. Çok acı çekiyorum. Anneler Günü’nde beni arıyordu. ‘Anne, nasılsın, iyi misin?’ diye soruyordu. Hediye getirirdi. 6 sene terör örgütünün elinde kaldı. PKK terör örgütü ona işkence yaptı. Oğlumun yokluğunda ben de burada işkence gördüm. Anneler Günü bana zehir oldu. Bayram zehir oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok acı çekiyorum. En son Anneler Günü’nde bana bir kolye, bir de eşarp aldı. Kolyesi hala boynumda. 7 sene önce bu kolyeyi getirdi. Hala boynumda. O zaman ‘Anne, sen nasılsın, iyi misin?’ dedi. Hediyesini getirdi ama 7 senedir hiç sesini duymadım. Ne yapacağım, bayram bayram değildir, Anneler Günü değildir. Zehir oldu bize" dedi.